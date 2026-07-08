Vigo activa la prealerta por sequía e impone restricciones en la ciudad

Los detalles Será este miércoles cuando la Xunta evalúe si es necesario activar la prealerta por sequía tras cuatro meses consecutivos de escasas precipitaciones. Sin embargo, varios municipios se han adelantado y han decretado ya restricciones al uso del agua.

La Xunta de Galicia evaluará la necesidad de activar la prealerta por sequía tras cuatro meses de escasas precipitaciones. Mientras tanto, municipios como Vigo han impuesto restricciones al uso del agua, como la reducción del riego y la prohibición del lavado de coches. La presa de Eiras, principal fuente de abastecimiento de Vigo, está en niveles preocupantes. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se reunirá con la Mesa de la Sequía para analizar la situación de las cuencas más sensibles. Otros municipios, como Baiona y Santiago, también han implementado restricciones y campañas de concienciación para preservar el agua.

Este miércoles, la Xunta de Galicia evaluará si es necesario activar la prealerta por sequía tras cuatro meses consecutivos de escasas precipitaciones, sin embargo, varios municipios se han adelantado y han decretado ya restricciones al uso de agua, entre ellos, Vigo, la ciudad más poblada de Galicia.

En esta ciudad, se reduce el riego, las calle no se van a limpiar con agua, se prohíbe el lavado de coches particulares y se cierran fuentes y duchas de playa. Estas son algunas medidas que han tomado el Ayuntamiento para hacer frente a la sequía y sequía.

El problema está en la presa de Airas. La principal fuente de abastecimiento de la ciudad está en niveles preocupantes, según ha informado el alcalde Abel Caballero.

"Tenemos agua para cinco meses apurando al límite las reservas disponibles. Y la situación de hoy, como decía, es también peor que la del año 2017, que fue un episodio de sequía severa", declaraba Caballero.

A pesar de que Vigo cuenta con reservas de agua para cinco meses, ha decidido limitar los usos no prioritarios y pedirá a los otros municipios abastecidos por Eiras -Soutomaior, Redondela, O Porriño, Mos, Cangas, Moaña, Gondomar y Nigrán- que hagan lo mismo.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, avanzó que este miércoles se reunirá la Mesa de la Sequía para analizar los datos de MeteoGalicia y Augas de Galicia y decidir si activar la prealerta.

"Están estudiando tres cuencas que siempre son las más sensibles, el Lérez, Anllóns y Baiona", detalló Vázquez, añadiendo que eso no quiere decir que haya que alarmarse pero sí ser "muy cautos y precavidos a la hora de utilizar el agua".

En ese sentido, aseguró Vázquez que los lavados reiterados de los vehículos o llenar continuamente las piscinas en vez de clorarlas "no es bueno", y pidió evitar el exceso de riego en jardines y huertas.

No obstante, esas medidas ya han sido puestas en marcha por algunos municipios que se han adelantado a la declaración oficial de prealerta por parte de la Xunta.

Baiona, Pontecaldelas, Santiago y otros municipios gallegos ya tienen restricciones

También anunció restricciones esta semana Baiona (Pontevedra), que ha alertado de una "alarmante bajada" de las reservas del embalse de Baíña, el cual se encuentra en el 63,03 % de su capacidad frente al 85,43 % del año 2025 por estas mismas fechas.

El minicipio ha prohibido llenar piscinas, el riego de jardines, huertas y zonas verdes, salvo casos excepcionales, el lavado de vehículos y el baldeo de calles, patios y aceras, se cerrarán las duchas y lavapiés de las playas y la limpieza viaria municipal y el riego se harán con agua que no proceda de la red de abastecimiento, y no descarta adoptar nuevas medidas si la situación empeora.

Por su parte, quien no ha impuesto restricciones pero sí ha asegurado que el caudal del Lérez ya está en situación de alerta es el Ayuntamiento de Pontevedra, que reclamó datos oficiales a la Xunta y criticó que no son accesibles "desde hace mes y medio".

En respuesta, la conselleira ha insistido en que la prealerta por sequía se evalúa cuando así lo indican los informes de Augas de Galicia: "Es ahora el momento, no tiene por qué ser antes".

En la misma provincia, Pontecaldelas no permite usar el agua de la traída para regar, lavar coches y otros usos esenciales, y otros municipios han publicado recomendaciones en el mismo sentido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santiago limitó la semana pasada los riegos municipales a lo "imprescindible" para que subsistan las plantas y pidió un consumo responsable a sus ciudadanos debido al bajo nivel del Tambre. Padrón, Ames y Touro, en la provincia de A Coruña, han pedido precaución en el uso del agua a sus ciudadanos y han lanzado campañas de concienciación.

En Ourense, Xunqueira de Ambía ha pedido a sus vecinos que no llenen piscinas ni rieguen con el agua destinada a consumo doméstico, y Esgos directamente lo ha prohibido.