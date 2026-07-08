Vuelven los jóvenes a saltar del Puente Romano de Ourense: una maniobra temeraria con multas de 600 euros

Tras la denuncia de Más Vale Tarde sobre los temerarios chapuzones de unos jóvenes desde el Puente Romano de Ourense, parecía que no volverían, pero las cámaras del programa vuelven a captarles trepando y saltando entre piedras.

En estos días de calor, empieza a ser una estampa habitual ver a grupos de jóvenes escalar el Puente Romano de Ourense y saltar al río Miño, algo que, a parte de ser ilegal, pone en peligro la integridad física de los chicos tanto a la hora de trepar por una pared prácticamente vertical con pocas zonas de agarre, como por las piedras que hay en esa zona del río.

Después de que las cámaras de Más Vale Tarde grabaran ayer a varios jóvenes, parecía que la exposición les había hecho recapacitar, sobre todo teniendo en cuenta que se enfrentan a una multa de 600 euros que iría a parar a los padres.

Desde el Ayuntamiento de Ourense, el alcalde de la localidad, Gonzalo Pérez Jácome, directamente colgaba el teléfono a los periodistas de Más Vale Tarde tras responder con un "no me interesa" cuando le preguntaban por este tema.

Cuando parecía que la denuncia había surtido efecto, las cámaras del programa volvían a ver cómo un grupo de jóvenes volvían al Puente Romano para saltar. "Ha sido irse Carlos hace 20 minutos y han aparecido todos", comenta Iñaki López.

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