Ahora

El autobús cubría la ruta Huelva - Punta Umbría

Conduciendo a gran velocidad y usando Whatsapp: la denuncia de un pasajero en Más Vale Tarde

Ha ocurrido en el trayecto entre Huelva y Punta Umbría, con 70 pasajeros a bordo. El hombre conducía a gran velocidad mientras enviaba mensajes de Whatsapp con su teléfono móvil.

autobus 08 07

Un usuario del servicio grabó al conductor que no dejó de utilizar el teléfono móvil durante todo el trayecto.

Lo ha denunciado a través de Más Vale Tarde.

La empresa de transportes todavía no ha dado su versión de los hechos

Las 6 de laSexta

  1. Trump pide cortar todo el comercio con España tras tacharlo de "socio terrible": "No quiero hacer negocios con ellos"
  2. El juez Peinado afirma que no quería "ofender o menospreciar" a los escoltas de Begoña Gómez al insinuar que podrían facilitar su fuga
  3. El Supremo finalmente no llevará a la Justicia europea la regularización de migrantes
  4. El PP trata de rebajar las polémicas declaraciones de Feijóo sobre el absentismo laboral: "Habla de cuando se pueda producir fraude"
  5. España no se libra de las temperaturas asfixiantes: la segunda ola de calor del verano no da un respiro hasta el viernes
  6. Se cumplen 30 años del 'Wannabe' de las Spice Girls, un himno feminista y de empoderamiento de los 90