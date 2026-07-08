El autobús cubría la ruta Huelva - Punta Umbría
Conduciendo a gran velocidad y usando Whatsapp: la denuncia de un pasajero en Más Vale Tarde
Ha ocurrido en el trayecto entre Huelva y Punta Umbría, con 70 pasajeros a bordo. El hombre conducía a gran velocidad mientras enviaba mensajes de Whatsapp con su teléfono móvil.
Un usuario del servicio grabó al conductor que no dejó de utilizar el teléfono móvil durante todo el trayecto.
Lo ha denunciado a través de Más Vale Tarde.La empresa de transportes todavía no ha dado su versión de los hechos