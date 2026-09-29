Iñaki López cree que "el Gobierno progresista llega ocho años tarde" con el decreto de la vivienda y que se olvida de la inflación y los precios de los carburantes

El presentador de Más Vale Tarde ha mandado un aviso al Gobierno: "Se le acumulan además otras urgencias igual de importantes" que la crisis de la vivienda. Porque los ciudadanos también sufren la subida de los precios mientras los salarios siguen sin ser suficientes.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos para proteger el acceso a la vivienda, que necesitan el apoyo del Congreso. Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, celebra el acuerdo pero critica la tardanza del Gobierno progresista, que llega ocho años tarde a esta cuestión. Además, señala que el Gobierno de Pedro Sánchez con Sumar enfrenta otras urgencias como la inflación, que ha alcanzado el 5%, y el fin de las ayudas a la gasolina. López advierte que el poder adquisitivo de las familias se desploma mientras las energéticas obtienen beneficios récord, y critica que las ayudas gubernamentales no reducen el precio del combustible. Aunque el salario medio subió un 3,4% el año pasado, la inflación deja un incremento real del 0,5%.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la presentación de dos decretos para proteger el derecho de acceso a la vivienda. Ambos tendrán que contar con el apoyo del Congreso el próximo viernes. Mientras tanto, Iñaki López celebra el acuerdo, pero critica la tardanza, que es mucha. "Ahora hay prisas para solucionar el problema del alquiler", pero "el Gobierno progresista llega a esta cuestión ocho años tarde", ha lamentado este martes el presentador de Más Vale Tarde.

Porque para Iñaki, al Ejecutivo de Pedro Sánchez con Sumar se le están agolpando las cuestiones importantes a resolver y que afectan a la sociedad tanto como el de la vivienda. "Se le acumulan además otras urgencias igual de importantes" como, por ejemplo, "la inflación", que ya ha alcanzado el 5%. "En septiembre se disparan los sospechosos habituales, los alimentos frescos que vuelan hasta el 5,8%", ha recordado el periodista.

Todo esto sin olvidar que este miércoles "se acaban las ayudas a la gasolina", por lo que prevé que "va a salir más barato echarle al coche trufa negra" porque "la guerra que nos ha regalado el líder espiritual de la ultraderecha ha disparado, además, el gas y los hogares españoles van a quedar desprotegidos a las puertas del invierno".

Y los problemas siguen, porque el poder adquisitivo de la familia española "se desploma a la velocidad con la que Repsol cuadruplica sus beneficios hasta cifras récord". "Las energéticas rebajan hasta unas ayudas del Gobierno que no repercuten en bajar el precio del combustible. Pueden llegar unas Navidades como las de hace 50 años. Yo incluso les sugiero ya cambiar la escapadita a Baqueira por unas castañas asadas en el parque", ha sentenciado.

Lo cierto es que el salario medio en España ha subido un 3,4% el año pasado. Si a esta cantidad, le quitamos la inflación, tenemos solo un posible resultado: "Ganan ustedes un 0,5% más que hace 12 meses".

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