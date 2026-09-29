El presidente de la Conferencia Episcopal equipara el aborto con el problema de la vivienda: lo tacha de "desahucio irreversible"

Los detalles Luis Argüello pide dar respuesta a "tres tipos de desahucios": los de vivienda, los de Ceuta y los del vientre materno.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha comparado el aborto con el problema de la vivienda en España en una carta titulada "tres tipos de desahucios". Ha señalado que el aborto es un "desahucio irreversible" y ha pedido "diálogo sereno y grandes acuerdos" para abordar los desahucios de vivienda, la crisis migratoria de Ceuta y el aborto. Argüello critica la variabilidad de la argumentación ética según el caso y destaca la necesidad de acuerdos para defender la dignidad humana. También menciona la situación en Ceuta, donde hay un conflicto entre la legalidad y la crisis humanitaria, y resalta la importancia de un acuerdo político que respete la dignidad.

Mientras el papa León XIV se posiciona a favor de Maricarmen, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha aprovechado para equiparar el aborto con el problema de la vivienda en España.

Lo ha hecho en una carta titulada "tres tipos de desahucios": los de vivienda, los de Ceuta y los del vientre materno. El aborto, ha opinado, es un "desahucio irreversible".

En la misiva, el también arzobispo de Valladolid ha reclamado "diálogo sereno y grandes acuerdos" para dar respuesta a esos "tres tipos de desahucios" a los que, según él, se enfrenta la sociedad española: los de la vivienda, la crisis migratoria de Ceuta y el "desahucio del vientre materno provocado mediante el aborto".

Ha cuestionado que la argumentación ética varía "de forma interesada" a la hora de encarar cara una de estas cuestiones, de modo que en algunos casos se aboga por la defensa "a ultranza" del derecho a decidir del propietario o la embarazada, si la decisión es legal y sin tener en cuenta quién sufre las consecuencias.

Mientras que en otros, el planteamiento pasa por el rechazo de esa libre decisión, aunque sea legal y confirmada por un juez, ha apuntado, sobre la base de que afecta a personas que deben de ser tenidas en cuenta por encima de la decisión del propietario.

Argüello ha insistido en que estos tres asuntos reclaman diálogo sereno y grandes acuerdos, al tiempo que ha advertido que un "cuarto desahucio": "La razón y la voluntad de acuerdo por la defensa de la dignidad humana y el bien común parecen haber sido expulsados de nuestra casa común", ha lamentado.

En lo referente a la vivienda, si bien reconoce que existe un acuerdo "emocional más que moral" sobre el caso Maricarmen, "convertido en bandera", apunta a un desacuerdo legal, manipulación ideológica y conflicto político y social sobre las causas y las posibles soluciones al "grave problema" de la vivienda.

El "desahucio" de Ceuta

En cuanto a la situación de Ceuta, el presidente de la CEE ha señalado dos realidades: la de los ceutíes, "desahuciados de sus calles, plazas y su normalidad", que quieren un "desahucio rápido y total" de aquellos que han entrado de manera irregular en su ciudad, que en algunos casos pretende obviar la legalidad. Y la de los propios migrantes, algunos desahuciados de sus países de origen, otros desplazados por intereses geopolíticos, ha recordado.

Una crisis humanitaria que afecta a todos, que está condicionando la forma de mirara los inmigrantes y para la que es imprescindible un acuerdo político, y respetar la dignidad.

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