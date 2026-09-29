Así aplica la ultraderecha su manual de odio contra Maricarmen: de atacar a la víctima a deshumanizar a una anciana desahuciada

¿Qué han dicho? "Maricarmen es una sinvergüenza", "se ha pegado una vida a todo tren" o es "una vieja que no la sacaban ni con agua hirviendo" de su casa, son solo algunos de los mensajes de odio lanzados por medios, políticos y ciudadanos ultras.

Miles de personas apoyan a Maricarmen, una anciana de 87 años con discapacidad, manifestándose contra los desahucios y por el derecho a la vivienda. Sin embargo, ha surgido una ola de odio hacia ella, impulsada por medios, periodistas y políticos que cuestionan su situación. La ultraderecha ha deshumanizado a Maricarmen, acusándola de aprovecharse y lanzando ataques personales. La acusan de querer vivir en una zona privilegiada y de ser una "jeta". Además, Vox ha utilizado su caso para fomentar el odio, sugiriendo que los migrantes son culpables del problema de la vivienda en España.

Lamentablemente, mientras miles de personas apoyan a Maricarmen y se manifiestan contra los desahucios y por el derecho a la vivienda. Otros se han dedicado a atacar a la anciana y lo que ya representa. Desde hace unos días, hemos asistido al nacimiento de una ola de odio hacia Maricarmen y, la verdad, es algo muy difícil de entender.

Porque nos hemos encontrado con medios de comunicación, periodistas y políticos que no han dudado en cuestionar la realidad de una mujer de 87 años y con una discapacidad que todavía está ingresada en el hospital. Allí duerme desde que la echaron de su casa de toda la vida en Madrid.

Voces que han llegado a decir que Maricarmen tiene mucha jeta y que todo lo que ha montado es un numerito. Con ello, están siguiendo paso a paso el manual de la ultraderecha: deshumanizar a Maricarmen cuando no hay argumentos.

La ultraderecha y su manual de odio contra Maricarmen

Porque Maricarmen ya se ha convertido en un símbolo del problema de la vivienda en España. Pero también, en la diana de los duros ataques que lanza la ultraderecha. "Maricarmen es una sinvergüenza" o "se ha pegado una vida a todo tren", son solo algunos de los dardos.

La acusan de aprovechada, asegurando: "Nos ha jodido... que a la vieja no la sacaban ni con agua hirviendo. Jeta histórica". Porque a la ultraderecha no le importa lo más mínimo atacar a la víctima de un desahucio.

"El tono es cada vez más agresivo"

O según ha explicado Albert Borràs, investigador y cofundador de Kartex: "El tono es cada vez más agresivo. multipolarizan a las personas". Y, de paso, hacen lo posible para deshumanizar a Maricarmen, desdeñando su edad, 87 años. "Solo les diré una cosa: bien desahuciada está", aseguran.

Deslizando que ha contado con el apoyo que no tuvieron otros. "Olga tenía dos hijos. Fue desahuciada. Se suicidó y nadie acampó por ella". Cuando en realidad están hablando de un desahucio en L'Hospitalet sin acordarse de que en febrero el PP había votado en contra del escudo social que prohibía los desahucios.

Mensajes de odio contra Maricarmen

A Maricarmen también la acusan de querer vivir en una zona privilegiada. "Mis padres son vulnerables y viven en Arganda del Rey". Hasta en artículos se ha tachado a la anciana de jeta. "Maricarmen es una jeta. Porque jeta es quien se aprovecha de otro sin tener derecho a ello".

Vox ha utilizado a Maricarmen para seguir creando odio. "Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen tendría casa", han llegado a afirmar para culpar a los migrantes del problema de la vivienda.

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