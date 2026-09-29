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Entrevista en MVT

Un inquilino en Reino Unido repasa las diferencias con España: "Si te quieren subir el alquiler, te tienen que avisar con dos meses de antelación"

Juan García, español residente en Liverpool, ha aseverado que te tienen que comunicar la subida y entonces decidir si continuas o no.

Un inquilino en Reino Unido repasa las diferencias con España: "Si te quieren subir el alquiler, te tienen que avisar con dos meses de antelación"

Algunas de las medidas que reclama la sociedad española para la vivienda ya existen en países europeos. Sin ir más lejos, Juan García, residente en Reino Unido, está disfrutando de un contrato de alquiler indefinido que ha explicado en Más Vale Tarde.

"Yo llevo ya 13 años en Inglaterra y he tenido varios contratos. En Inglaterra, por ejemplo, desde el primer momento que tú ya estás pagando, mes a mes se renueva automáticamente, no te puedes quedar sin casa. Yo me metí en una casa siete años prácticamente hablando con la casera, le pagué el depósito y me quedé pagando simplemente la renta mensual, sin ningún tipo de problema", ha comentado.

En ese caso, Juan residía en Manchester y nunca le subieron el alquiler durante ese tiempo: "Siempre hablaba con la casera una vez al año. Ella me visitaba. Como veía que la casa estaba en buenas condiciones, me dejaban continuar hasta que yo decidí irme a otro sitio".

"Me mudé a Liverpool y ahí sí que le mandé un mensaje y le dije que me iba a ir, pero con tiempo para que ella pudiese buscar otra persona o lo que fuera. Ahora me he mudado recientemente a una habitación y todo también está súper protegido, no como en España", ha añadido.

El español ha detallado que existe una protección del depósito por parte del Gobierno. Ahora está en Liverpool residiendo en una habitación: "Estoy pagando 525 más los gastos, que serían unos 700-750 en euros. Que tengo mi baño propio y mi terraza porque me pilla más cerca el trabajo y yo he elegido porque obviamente para ahorrar y que no se me vaya tanto todo".

Además, ha detallado qué ocurre en el caso de que alguna de las partes quiera concluir el contrato: "Si yo me voy, obviamente tendría que buscar un sustituto y si ellos deciden que yo me vaya, legalmente me tienen que avisar con dos meses. No me pueden echar si no es con ese tiempo. Entonces tengo dos meses para buscarme yo otra vivienda".

Por último, Juan García ha comentado que el dueño de la vivienda no puede subir el alquiler sin un aviso previo: "Te tienen que avisar con dos meses de antelación mínimo y tú ya decides si quieres aceptar la subida en el contrato o te quieres ir a otro sitio. No te lo van a subir sin avisarte normalmente todo aquí en Inglaterra es de otra manera".

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