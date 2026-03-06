Los Bombers buscan al conductor de un vehículo hallado en el río Mogent en Barcelona

¿Qué ha pasado? Efectivos trabajan con 17 dotaciones tras recibir un aviso a las 14:32 horas de una furgoneta que se encontraba en la riera Giola, en el municipio de Llinars del Vallès.

Efectivos de Bombers de la Generalitat de Cataluña buscan al conductor de un vehículo hallado en la riera Giola en Llinars del Vallès, Barcelona. Así lo han comunicado en sus redes sociales este viernes, asegurando que trabajan en este momento con 17 dotaciones en las aguas del río Mogent.

"Trabajamos con 16 dotaciones en Llinars del Vallès donde hemos recibido, a las 14:32 horas, el aviso de un vehículo en la riera Giola. Hemos accedido al interior, donde no hemos localizado a nadie. Iniciamos la búsqueda del conductor", han publicado. La furgoneta podría haber sido arrastrada por la corriente del río.

Minutos después, Bombers ha actualizado que ya hay 17 dotaciones en la zona, entre ellas, efectivos de la unidad subacuática del Grupo Actuaciones Especiales (GRAE), además de cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra y dos de la Policía Local.

La borrasca Regina ha descargado lluvias en diversos puntos de Cataluña en algunos casos superiores a 100 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado la crecida de los ríos en Girona, en algunos puntos hasta el umbral de peligro por desbordamiento.

El Servicio Catalán de Meteorología (Meteocat) ha informado de que la borrasca ha dejado entre este pasado jueves y este viernes más de 100 mm de lluvia (o litros por metro cuadrado) en puntos de las comarcas del Vallès Oriental (Barcelona), Baix Ebre (Tarragona), Osona (Barcelona) o Ripollès y Alt Empordà (Girona).

En las comarcas gerundenses, las intensas lluvias han hecho crecer los ríos de forma notable, por lo que Protección Civil de la Generalitat ha pedido precaución y no acercarse al lecho de los mismos. A lo largo de este viernes, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha emitido diversos avisos por crecidas de ríos, todos ellos de la provincia de Girona.

Noticia en ampliación

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.