El futbolista Hugo Mallo negó "categóricamente" haber abusado de una mujer vestida con el disfraz de la mascota del Espanyol antes de un partido contra este equipo en 2019 y exigió un "absoluto respeto" a la presunción de inocencia, en un comunicado publicado en su Instagram este miércoles.

El defensa español, que actualmente juega en el Internacional brasileño, se pronunció un día después de que se hiciese público que tendrá que enfrentarse a un juicio por abuso sexual en la Audiencia Provincial de Barcelona el próximo 11 de julio, después de que ambas partes recurriesen la sentencia inicial.

Los supuestos hechos se remontan al 24 de abril de 2019, cuando el entonces equipo de Mallo, el Celta, se enfrentaba al Espanyol en el estadio de Cornellà-El Prat.

Según la denuncia recogida por la policía, el futbolista habría hecho tocamientos a la mujer, que estaba en el campo vestida como un periquito, la mascota del Espanyol, minutos antes de comenzar el juego. Tal y como se explica en el comunicado del defensa, el juzgado de primera instancia "decidió archivar el asunto ya que no consideraba probados los hechos", pero tanto Mallo como la supuesta víctima recurrieron esta decisión.

La defensa de Mallo apeló la sentencia por considerar que no solo no quedaban acreditados los hechos sino que "se podía asegurar que no se habían producido", mientras que la mujer impugnó la decisión defendiendo su versión de lo ocurrido.

En el anuncio de Mallo se destaca que no se ha abierto ningún expediente por parte de la Real Federación Española de Fútbol ni La Liga española y que, tras activar sus respectivos protocolos, el Real Club Celta de Vigo y el Espanyol "consideraron que no había pruebas de lo denunciado".