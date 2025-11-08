Un hombre resulta herido tras recibir un disparo en la cabeza en Granada

Imagen de recurso de coche de la Guardia Civil

Los detalles La víctima ha sido ingresada en el hospital de la ciudad andaluza.

Un hombre ha sido hospitalizado en Granada tras recibir un disparo en la cabeza. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer el suceso. Según fuentes de la Benemérita, la víctima es un hombre que permanece ingresado debido a la gravedad de su estado. El diario 'Granada Hoy' sugiere que el incidente podría estar relacionado con un accidente en el que un coche chocó contra el porche de una vivienda, lo que provocó la movilización de los Bomberos y la Guardia Civil. Vecinos afirman que el herido salió del vehículo por sus propios medios con una herida de bala.

Un hombre ha resultado herido tras recibir un disparo en la cabeza en Granada, motivo por el que ha sido ingresado en el hospital de la ciudad.

Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto, asegura el Instituto Armado a Europa Press.

De su lado, fuentes de la Benemérita han informado que la víctima se trata de un hombre.

A consecuencia de la gravedad del impacto, el afectado permanece ingresado en un hospital de la capital granadina para controlar su estado de salud.

El diario 'Granada Hoy' adelanta que este suceso podría estar relacionado con el accidente de un hombre que empotró su coche contra el porche de una vivienda, motivo por el que se movilizó a Bomberos y la Guardia Civil.

Según habrían trasladado los vecinos, el herido salió por sus propios medios de su vehículo con una herida por arma defuego.

