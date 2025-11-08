Ahora

Suceso en Granada

Un hombre resulta herido tras recibir un disparo en la cabeza en Granada

Los detalles La víctima ha sido ingresada en el hospital de la ciudad andaluza.

Imagen de recurso de coche de la Guardia Civil Imagen de recurso de coche de la Guardia Civil Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre ha resultado herido tras recibir un disparo en la cabeza en Granada, motivo por el que ha sido ingresado en el hospital de la ciudad.

Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto, asegura el Instituto Armado a Europa Press.

De su lado, fuentes de la Benemérita han informado que la víctima se trata de un hombre.

A consecuencia de la gravedad del impacto, el afectado permanece ingresado en un hospital de la capital granadina para controlar su estado de salud.

El diario 'Granada Hoy' adelanta que este suceso podría estar relacionado con el accidente de un hombre que empotró su coche contra el porche de una vivienda, motivo por el que se movilizó a Bomberos y la Guardia Civil.

Según habrían trasladado los vecinos, el herido salió por sus propios medios de su vehículo con una herida por arma defuego.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Turull culpa al PSOE de la ruptura y critica que el foco esté en Junts: "Han incumplido sistemáticamente"
  2. Moreno intenta reforzarse tras el escándalo de los cribados y mira a las próximas elecciones: "Estamos muy motivados"
  3. Barómetro laSexta | Casi el 80% de los valencianos valora positivamente la dimisión de Mazón
  4. Un policía en estado crítico tras recibir disparos de un hombre atrincherado en una 'guardería de droga' en Sevilla
  5. Mamdani se postula como la antítesis de Trump: "Es hora de plantar cara a los matones"
  6. ¿Por qué España aún tiene restos franquistas? Su derribo o darle un nuevo significado, los planes a seguir