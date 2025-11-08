Rescatados dos espeleólogos atrapados en una cueva de Picos de Europa

Los detalles La Guardia Civil recibió el aviso a las 1.14 horas de este sábado, a través de una llamada al 112. A las 04.25 horas, los accidentados, dos hombres de 40 y 47 años, salían de la zona en buen estado de salud, salvo por una ligera hipotermia.

Dos espeleólogos han sido rescatados este sábado por Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil tras quedarse atrapados en la Cueva del Agua, en Picos de Europa, por una fuerte crecida de agua. Los afectados son dos hombres de 40 y 47 años, vecinos de Salas y Oviedo.

La Benemérita recibió el aviso a las 1.14 horas de este sábado, a través de una llamada al 112. A las 04.25 horas, los accidentados salían de la cueva en buen estado de salud, salvo una ligera hipotermia.

Por su parte, el Instituto Armado ha subrayado en una nota de prensa que los expertos se adentraron en la cueva en torno a las 19.00 horas del viernes con el objetivo de completar las líneas de seguridad para una práctica prevista este fin de semana en unión a más espeleólogos. Hasta la zona se desplazaron cinco de ellos, dos se adentraron y tres quedaron a la espera fuera.

Las características de la cueva hacían necesario instalar la línea de seguridad y preparar las salidas antes de realizar la práctica. Sin embargo, sobre las 19.30 horas se desató una fuerte tormenta que hizo que el agua comenzase a arrollar de manera vertiginosa, provocando fuertes corrientes y cataratas que hacía imposible retornar sobre sus pasos. El agua había inundado la línea de seguridad establecida.

Fueron sus compañeros los que alertaron al 112. Poco después, se desplazó un equipo de tres componentes del GREIM de Cangas de Onís, quienes configuraron una nueva línea de seguridad ante la imposibilidad de utilizar la que habían establecido los espeleólogos.

Con gran dificultad, debido a las fuertes corrientes de agua y cataratas que se habían conformado y que descendía por la cueva con gran fuerza, lograron establecer una línea paralela, evitando el gran salto de agua que se había formado y que hacía imposible el acceso hacia los atrapados.

Finalmente llegaron hasta donde se encontraban los accidentados, que estaban intentando guardar el calor corporal y con leves síntomas de hipotermia, intentando abrigarse con una manta térmica. La Guardia Civil ha indicado que "la equipación que llevaban no estaba preparada para el cambio súbito de meteorología que se produjo en pocos minutos".

