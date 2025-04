Un hombre mata a su mujer de 76 años en O Bolo (Ourense)

Un hombre de 70 años ha sido detenido por asesinar a su mujer de 76 años en O Bolo, Ourense, tras una discusión matrimonial. La víctima fue atacada con un arma blanca y, a pesar de la intervención de un helicóptero de emergencia, no se pudo salvar su vida. Según 'El Faro Vigo', la mujer no estaba en el sistema Viogén y no había denuncias previas contra el agresor. La Guardia Civil se encargará de la investigación. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista, disponible 24 horas al día en varios idiomas, junto con otros recursos de emergencia.