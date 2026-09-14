Los hermanos acusados del crimen de Francisca Cadenas vuelven a Hornachos para la reconstrucción de los hechos: Juli se niega a colaborar

Los detalles El mayor de los hermanos, Lolo, sí ha colaborado. Esposado, a cara descubierta y acompañado de sus abogados, ha recreado el recorrido que realizó Francisca Cadenas aquella noche de hace nueve años desde el callejón hasta la vivienda.

Después de nueve años de búsqueda, el pasado 11 de marzo la UCO encontró los restos de Francisca Cadenas en la casa de sus vecinos, Julián y Lolo. Aunque sus hijos siempre tuvieron el presentimiento de que su madre estaba cerca, el hallazgo dejó completamente en shock a los vecinos de Hornachos.

Desde aquel día los hermanos están en prisión, pero este lunes han vuelto a su casa en un furgón policial para participar en la reconstrucción de los hechos. Minutos después de su llegada, Julián ha abandonado la vivienda tapando su rostro en el asiento trasero del coche de la Guardia Civil tras negarse a colaborar.

Quien sí lo ha hecho ha sido Lolo. Esposado, a cara descubierta y acompañado en todo momento de sus abogados, el mayor de los hermanos ha recreado el recorrido que realizó Francisca Cadenas aquella noche desde el callejón hasta la vivienda.

Es precisamente el papel que jugó el mayor de los hermanos en la desaparición y muerte de Francisca Cadenas, el que ha movilizado hasta Hornachos de nuevo a los investigadores.

El cuerpo se encontró bajo una loseta del patio de su vivienda con signos de violencia. Julián confesó el crimen cuando los investigadores iban a levantar el suelo, pero desde entonces siempre ha exculpado a su hermano. Sin embargo, la UCO siempre ha creído en la participación de los dos hermanos.

Durante meses escucharon sus conversaciones. "Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando", le dijo Julián a Lolo en una de esas conversaciones. A lo que el segundo respondió: "Juli, no empieces a comerte el coco".

Estas escuchas han sido claves en la investigación. Gracias a ellas, los investigadores determinaron la influencia que Manuel ejerce sobre su hermano pequeño. La reconstrucción de este lunes intenta dar un paso más para descubrir por qué y cómo Julián y Lolo podrían haber acabado con la vida de Francisca Cadenas.

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