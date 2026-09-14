El Hospital Niño Jesús crea la primera Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil en España: "Merece la pena todo el esfuerzo del mundo"

Los detalles Este lunes se ha estrenado la unidad con la presencia y colaboración de Isabel Pérez, una joven que fue diagnosticada con 15 años y que ahora es médico.

Isabel Pérez, marcada por el cáncer en su adolescencia, se convirtió en médico inspirada por su experiencia personal. Su hermana Victoria se dedica a investigar la curación de la leucemia infantil. Ambas compartieron su historia en la presentación de la primera Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Isabel fue diagnosticada con leucemia linfoblástica a los 15 años, y su recuperación influyó en sus decisiones de vida. Victoria, motivada por el impacto en su hermana, trabaja en investigación para mejorar tratamientos. La iniciativa busca que la supervivencia en leucemia infantil alcance el 100%.

El cáncer marcó su adolescencia y esa experiencia hizo que Isabel Pérez se dedique ahora a la medicina y su hermana Victoria a investigar la curación de la leucemia en niños. Una historia, la suya, que se la han contado a laSexta en la presentación de la primera Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil que se ha puesto en marcha en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

Este lunes ambas han sonreído a las puertas del hospital que ha sido su casa. "Con 15 años me diagnosticaron leucemia linfoblástica aquí", explica Isabel.

Pasaron años duros, de incertidumbre y tratamientos hasta su curación. "Al final todas las decisiones de mi vida han ido acompañadas de humanidad y de cuidado. Entonces me aventuré y ahora soy médico", afirma Isabel con una sonrisa.

A su lado siempre ha estado su hermana Victoria, quien también ha destinado su labor al ámbito médico, aunque en su caso a la investigación sobre la leucemia: "Si esto llega a algún sitio y puede llegar a algún paciente como lo hicieron con mi hermana, pues es que merece la pena todo el esfuerzo del mundo".

Ambas han vuelto a cruzar la puerta del Niño Jesús, pero este lunes ha sido para el arranque de la primera Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil. "Estudiar la leucemia pensando en antes de la leucemia, durante la leucemia una vez diagnosticado qué le pasa, cómo reacciona y cómo se cura o no se cura y después de la leucemia", comenta Manuel Ramírez Orellana, jefe de Terapias Avanzadas en el Hospital Niño Jesús.

"Nos hemos dado cuenta de que no solo es importante que se curen, también es muy importante que se curen bien", ha añadido Elena Huarte-Mendicoa, directora de la Fundación Unoentrecienmil.

Isabel es el ejemplo de que la investigación salva vidas. "Confiamos plenamente en lo que es la ciencia", ha afirmado durante la presentación emocionada Pilar, madre de Isabel y Victoria.

Por eso sabe de la importancia de esta iniciativa: "La sensación de que estás en el sitio en el que tienes que estar". El objetivo es que la supervivencia en leucemia infantil pueda llegar al 100%.

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