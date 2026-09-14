De un kamikaze en Granada a un accidente por un cambio brusco de carril en Tenerife: imprudentes al volante de fin de semana

Este fin de semana se han producido numerosos accidentes causados por las imprudencias de varios conductores en Granada, Tenerife, Lugo o Marbella.

Este fin de semana muchos conductores han decidido obviar las normas de circulación, cometiendo importantes imprudencias que han provocado accidentes de tráfico. Ejemplo de ello es un hombre que circulaba, durante varios kilómetros, en dirección contraria en Granada, a plena luz del día

Las imágenes fueron captadas por una familia que circulaba en otro vehículo, que no daban crédito a la escena que estaban presenciando. Finalmente, el vehículo que circula en sentido contrario termina teniendo un accidente con otro coche con el choca.

En Tenerife también se ha producido un terrible accidente. Como se puede ver en las imágenes, un coche cambia de carril de manera brusca para salir de la autopista y choca contra el quitamiedos. El vehículo sale volando y termina impactando con una parada de autobús. El conductor ha dado positivo en alcohol.

En Lugo, por otro lado, un coche se ha chocado, primero, con un contenedor de basura y, después, con otro vehículo estacionado. Esto provoca un coche en cadena que implica a varios vehículos aparcados, lo que lleva al conductor a intentar darse a la fuga, pero el estado de su vehículo se lo impide.

En Marbella, en cambio, un coche decide atravesar la carrera obviando los coches que tiene a su alrededor. Su maniobra termina con el vehículo estampado en un árbol.

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