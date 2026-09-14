Un fallo pirotécnico durante los fuegos artificiales desata el pánico en las fiestas de Fuenlabrada: hay cuatro heridos

El espectáculo de fuegos artificiales de las fiestas de Fuenlabrada se convirtió en una pesadilla para los asistentes, cuando un fallo técnico en el sistema de lanzamiento provocó que los cohetes salieran directamente hacia las personas.

Durante las fiestas de Fuenlabrada se producían momentos de caos y pánico cuando se producía un fallo técnico en el sistema de lanzamiento de los fuegos artificiales.

Esto provocó una tremenda explosión en la que algunos cohetes, en lugar de subir hacia arriba, salieron directamente en horizontal hacia el público, causando cuatro heridos leves.

Entre los heridos se encuentran dos policías locales con problemas en los oídos, una persona que recibió el impacto de un cohete y otra que, durante la huida, cayó y tropezó.

De cara a posibles responsabilidades, Bea de Vicente apunta que habría que analizar si la empresa pirotécnica "colocó los fuegos artificiales mal o si estaban en mal estado" y, en el caso del Ayuntamiento, si "es un problema de medidas de seguridad o distancia", a lo que habría que añadir que casi se produce un incendio: "Precioso, fue un éxito", ironiza la abogada.

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