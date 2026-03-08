Herida una mujer de 26 años tras recibir un disparo y ser agredida por varias personas en Abarán, Murcia

Una ambulancia de los servicios de emergencias en Murcia (Archivo)

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido a una joven de 26 años herida por arma de fuego en Abarán, Murcia, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. A las 8:00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió una llamada sobre una agresión en la Calle Doctor Fructuoso, en San José Artesano. Según el informante, cuatro personas con cuchillos y un arma de fuego la habían agredido. La Guardia Civil y una ambulancia del 061 acudieron al lugar. La víctima fue estabilizada y trasladada al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza.

