Suceso en Murcia

Herida una mujer de 26 años tras recibir un disparo y ser agredida por varias personas en Abarán, Murcia

Los detalles Sobre las 8.00 horas de este domingo, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibía una llamada informando de una agresión en la Calle Doctor Fructuoso, en la pedanía de San José Artesano.

Una ambulancia de los servicios de emergencias en Murcia (Archivo)Una ambulancia de los servicios de emergencias en Murcia (Archivo)Agencia EFE
Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido a primera hora de la mañana de este domingo, que coincide con el Día Internacional de la Mujer, a una joven de 26 años de edad que ha resultado herida por arma de fuego en el municipio murciano de Abarán, según han informado fuentes del 112.

Sobre las 8.00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibía una llamada informando de una agresión en la Calle Doctor Fructuoso, en la pedanía de San José Artesano, término municipal de Abarán.

Según el llamante, cuatro personas, con cuchillos y arma de fuego, le habían agredido resultando herida. Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Efectivos de la Guardia Civil, que han sido los primeros en llegar, han solicitado el envío urgente de ambulancia para atender a una mujer de 26 años de edad que presentaba heridas por arma de fuego.

Asimismo, sanitarios del 061 han atendido y estabilizado a la víctima, trasladándola al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza.

