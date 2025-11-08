Ahora

"Pasar tiempo con la familia"

¿Tiempo sabático pagado por tu empresa? El privilegio que ofrecen algunos trabajos: "Merece muchísimo la pena"

Los detalles Empresas como Hiscox Iberia o Alan España aseguran ofrecer ese tiempo sabático a sus empleados, algo que aseguran que es clave para "atraer y retener talento".

¿Tiempo sabático pagado por tu empresa? El privilegio que ofrecen algunos trabajos: "Merece muchísimo la pena"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Navidad está ya a la vuelta de la esquina y muchos empiezan a hacer cuentas para saber si dan los días para irnos a su casa. Ahora bien, algunos no tienen que pensar en ello porque sus empresas, además de las vacaciones, les regala tiempo sabático extra.

"Invertiría en viajar y pasar tiempo con la familia", comenta una persona sobre qué haría si tuviera esa oportunidad. Y eso es precisamente lo que hizo Nerea de la Fuente, directora de suscripción de Hiscox Iberia, cuando disfrutó del tiempo sabático que ofrece su empresa: "Estuvimos en Canadá y luego el resto de las vacaciones que yo las cuadre con las vacaciones de mis hijos, simplemente disfruté". Por su parte, David Heras, director general de Hiscox Iberia, se fue tres meses: "Estuve en Islandia, estuve en Andalucía, estuve haciendo windsurf en Tarifa".

Ambos, más allá de los días libres y de las vacaciones que les corresponden, su compañía les permite disfrutar de un tiempo sabático pagado: "Cada cinco años tienes el derecho de pedirlo. Más del 31% de nuestras personas lo están disfrutando".

La pregunta clave es si a las compañías les interesa ofrecerlo, algo que para David Heras es un sí rotundo: "Merece muchísimo la pena, hoy en día en el que el talento es algo clave, atraer y retener talento". "Hay que intentar ser creativos para que podamos tener a empleados más fidelizados", apunta Diego Sánchez, director comercial de Alan España que explica que en su empresa también lo ofrece.

"Estamos en entornos que pide mucha productividad. Cuando más descansado, más efectivo en su día a día", añade Diego Sánchez. Todo en un contexto en el que 87% de los trabajadores en España reconoce sentir el síndrome del trabajador quemado: "El teletrabajo ahorra tiempo, pero este tema de bajas para recargar también te da tiempo mientras mantienes tu salario".

Porque casi un 90% de esos trabajadores quemados dicen que sus empresas no están preparadas para hacer frente al problema.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Turull culpa al PSOE de la ruptura y critica que el foco esté en Junts: "Han incumplido sistemáticamente"
  2. Moreno intenta reforzarse tras el escándalo de los cribados y mira a las próximas elecciones: "Estamos muy motivados"
  3. Barómetro laSexta | Casi el 80% de los valencianos valora positivamente la dimisión de Mazón
  4. Un policía en estado crítico tras recibir disparos de un hombre atrincherado en una 'guardería de droga' en Sevilla
  5. Mamdani se postula como la antítesis de Trump: "Es hora de plantar cara a los matones"
  6. ¿Por qué España aún tiene restos franquistas? Su derribo o darle un nuevo significado, los planes a seguir