Una madre lleva 13 años luchando por recuperar a su hija Emanuela: "Todos los días sueño con ella"

El contexto Una madre inmigrante lleva más de una década luchando por recuperar a su hija, Emanuela. La niña fue dada en acogida y ahora la Justicia reconoce la irregularidad de como se llevó a cabo el procedimiento.

"Mi hija se llama Emanuela, tiene 13 años. Todos los días sueño con ella. Lo que pido es que mi hija vuelva conmigo". Este es el desgarrador testimonio de una mujer que tuvo que acudir a los servicios sociales de Navarra para pedir ayuda al cuidar a su hija recién nacida en 2012 y que no ha vuelto a ver desde entonces.

Según relata, los servicios sociales le hicieron firmar unos documentos para dar en acogida a su hija, sin que ella entendiera lo que estaba firmando porque no dominaba bien el idioma. "No sé lo que firmé, no me lo explicaron. Cuando dije que quería recuperar a mi hija, me dijeron que ya había firmado", explica la mujer.

Al darse cuenta de la situación, decidió acudir a la Justicia. A pesar de que una sentencia falló a su favor, jamás ha podido recuperar a la niña.

"Le arrebatan a su hija Emanuela con engaños, así lo reconoce la Justicia en España", señala Enrique Vila, abogado de la madre. "La niña nace en 2012 y en 2015 la Audiencia Provincial de Navarra dice que se la tienen que devolver, entonces la niña tenía tres años. No solamente la equivocación o la mala fe de quitársela, sino la administración, y yo lo digo, con mala fe deja pasar el tiempo", asegura el letrado.

Pasaron tantos años sin que se cumpliera la sentencia que, según cuenta su abogado, la Justicia terminó revocándola por el vínculo que la niña ya había desarrollado con sus padres adoptivos. Años de una lucha frustrante para esta madre inmigrante, que no encontró el apoyo de las instituciones que deberían haberla protegido.

Hoy, esta mujer lleva ocho años sin ver a su hija. Solo le queda la posibilidad de recibir una indemnización económica por lo ocurrido, algo que, como reconoce, nunca podrá consolarla.

