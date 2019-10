El conserje de la finca de Las Rozas donde reside la hija de Juan Carlos Quer ha hablado con 'Espejo Público' sobre la agresión denunciada por Diana López-Pinel. Él es un testigo clave en el asunto ya que la madre aseguró en su declaración ante el juez que él vio toda la escena.

"No hay cámaras de vigilancia pero creo que el conserje lo ha visto todo", aseguraba López-Pinel, que asegura que Juan Carlos Quer "sin mediar palabra" la golpeó en el "lado izquierdo" y la agarró "fuertemente de ambos brazos" para lanzarla "contra la pared": "Me insulta y me llama loca, trastornada y desequilibrada, que estoy para que me encierren".

El conserje niega que él estuviera presente en ese momento y asegura que su testimonio "no le va a gustar a doña Diana": "Yo no he visto nada. No me di cuenta ni de cuando entró ese señor ni de cuando salió. Si yo digo lo que vi, que fue nada, le van a llamar la atención a Diana".

Además, apunta que él no vio "al señor Quer en ningún momento": "Lo único que hizo fue llamarme por teléfono para pedirme el número del administrador de la finca para exigirle que prohibiera el paso de Diana López-Pinel a la finca donde reside su hija Valeria".

"En ningún momento yo veo a este señor en persona. Solamente me llama la misma tarde del martes", explica en declaraciones a 'Espejo Público'.

El conserje no es el único que ha contradicho la versión de Diana López-Pinel y es que su propia hija, Valeria Quer, le recriminó que era "totalmente falso" que su padre la hubiese agredido.

La tensión fue tal, que incluso madre e hija protagonizaron una gran bronca ante los medios de comunicación que terminó con duros reproches entre ambas. En el siguiente vídeo puedes ver el momento.