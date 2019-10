La denuncia de la madre de Diana Quer contra su exmarido por presuntos malos tratos ha provocado un momento de tensión entre la Diana López-Pinel y su hija Valeria Quer.

A las puertas de los juzgados de Majadahonda han protagonizado una discusión a gritos en la que la hermana de la asesinada Diana Quer le recriminaba a su madre haber mentido y acusado falsamente a su padre de intentar atropellarla y agredirla físicamente.

"¡Mentirosa, eres una mentirosa, no vengas aquí a decir mentiras, jamás te ha intentado atropellar, jamás te intento atropellar, jamás te ha atropellado!", le ha gritado Valeria a su madre con gran nerviosismo, a lo que Diana ha contestado visiblemente alterada: "¿Que no me ha pegado? ¡Si te ha pegado hasta a ti, que lo sepa todo el mundo que este señor es un agresivo y un maltratador!".

Según la denuncia, Juan Carlos Quer, le habría agredido en el pómulo y le habría provocado lesiones en la muñeca después de una discusión en la puerta de su garaje en el municipio madrileño de Las Rozas.

Diana López-Pinel ha asegurado ante los medios que está "pasando un momento muy delicado": "Juan Carlos Quer está siguiendo con la misma estrategia de siempre, de manipular a mi hija, habéis visto en que condiciones está, yo lo único que quiero es que mi hija vuelva conmigo para estar bien y lo único que quiero es que mi hija esté a salvo y no lo está".

Por su parte, Valeria Quer, ha asegurado ante los medios que las acusaciones de su madre son "completamente falsas": "Cualquier persona que conozca a mi padre sabe que es una persona seria de pies a cabeza".

"Es una completa locura lo que ha hecho mi madre, lo desmiento completamente porque es completamente falso. Mi padre no es una persona agresiva", ha zanjado.