Los padres de Diana Quer han ofrecido versiones contradictorias en sus declaraciones ante el juez tras la denuncia de Diana López-Pinel por una presunta agresión física. Sus versiones, a las que ha accedido 'Espejo Público' tan solo coinciden al principio, cuando ambos señalan que Juan Carlos Quer llega a la casa de su hija Valeria por el garaje.

Diana López-Pinel asegura que todo comenzó cuando, estando en casa de su hija, llegó su exmarido por el garaje para entregarle sus perros. "Le propongo a mi hija bajar con ella para hablar con él ya que me tiene bloqueada de todas las redes", señala.

Unos hechos que el padre describe de forma totalmente diferente: "Llego a casa de Valeria para entregarle a los perros, la llamo y me dice 'vete que mi madre está como una loca y yo he llamado a la Policía'. Prefiero no subir y esperarla en el garaje. Me vuelve a llamar mi hija a los tres minutos y me dice 'papá ten cuidado que mamá baja'".

La madre asegura que finalmente bajó sola y, al verle fuera del vehículo y dirigirse hacia él para hablar "se sube al coche y bloquea las puertas": "Empieza a grabarme con su móvil. Le digo que se baje y empieza a dar marcha atrás. Le llamo irresponsable, porque no se hace cargo de mi hija. Golpeo el cristal y le digo que no se marche".

De nuevo una versión totalmente diferente a la ofrecida por Juan Carlos Quer, que asegura que su exmujer comenzó a "golpear y dar patadas al coche": "Me insulta, me llama hijo de puta, te voy a matar, eres el culpable de la muerte de Diana".

"Estoy aparcado en batería y quiero dar la vuelta al coche, quiero salir y lo consigo hasta subir la rampa. Hablo con el conserje y le digo que no la vuelva a dejar entrar", señala en su declaración.

López-Pinel, por su parte, apunta a que "sin mediar palabra", Juan Carlos le "golpea" la cara en el "lado izquierdo": "Luego me agarra fuertemente de ambos brazos y me lanza contra la pared y caigo al suelo. Me insulta y me llama loca, trastornada y desequilibrada, que estoy para que me encierren".

"Él luego se sube al coche y veo que va a dar marcha atrás, yo consigo levantarme para subir a casa de mi hija y viene hacia mí. Yo corro entre las columnas y pienso que me va a atropellar. No hay cámaras de vigilancia pero creo que el conserje lo ha visto todo", zanja.

Tras la denuncia presentada por la madre de Diana Quer, su hija Valeria salió en defensa de su padre, asegurando que su madre se inventó los hechos y llegando incluso a tener una fuerte bronca con ella ante los medios de comunicación.