Habla la madre de Rami, el niño desaparecido en Granollers: "Mi hijo está encerrado en un sitio con alguien, siento que está vivo"

Los detalles Rami tiene 12 años y Trastorno del Espectro Autista. Escapó de su casa de madrugada hace más de una semana, asustado por las lluvias torrenciales en Granollers.

Más de una semana después de que Rami desapareciera de su casa en Granollers, en Barcelona, asustado en mitad de una tormenta, el pequeño sigue sin aparecer. Su familia está destrozada, no hay avances en la investigación y ninguna pista de su paradero. Su madre ha pedido que no cese la búsqueda: "Los días pasan y aún no se conoce el paradero del pequeño Rami". Por su parte, el tío del pequeño afirma que "son días muy duros, de sufrimiento día y noche".

Rami tiene 12 años y Trastorno del Espectro Autista. Escapó de su casa sobre las 2:30 horas de la madrugada del sábado 3 de octubre, asustado por las lluvias torrenciales de aquella noche en Granollers. "Hacía años que no llovía así ni Granollers, ni Cataluña", asegura la prima de Rami, que destaca que aunque se había escapado de casa en otras dos ocasiones "nunca había pasado tanto tiempo como esta vez": "Máximo ocho horas".

El pequeño, sin embargo, lleva más de una semana desaparecido. Además, Rami no se comunica, le cuesta pedir ayuda y eso multiplica la angustia de su familia. "Me encuentro muy mal, no puedo dormir, comer... cualquier madre en mi situación estaría igual", afirma su madre. Las cámaras de un hotel de Granollers captaron a Rami a las 03:15 horas de la madrugada. Unas imágenes que determinan que el pequeño hizo dos kilómetros. Camina por una calle cercana a las vías. Es la última imagen confirmada.

"Normalmente se echa la llave porque a él le gusta salir mirar, le encantan los trenes, es un niño curioso", explica su primera. Sin embargo, ahora, su madre teme que esta vez haya ocurrido algo diferente: "Mi hijo está encerrado en un sitio con alguien, lo tengo claro". Es una hipótesis de la familia ya que no hay indicios confirmados de un secuestro. Mientras tanto, los equipos siguen rastreando los ríos Congost y Mogent. Por su parte, la familia no pierde la esperanza. "Siento que mi hijo esta vivo", asegura su madre. Ahora, la búsqueda sigue sin descanso con el objetivo de encontrar a Rami.

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