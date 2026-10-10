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Desaparecido durante el temporal

Continúa la búsqueda de Rami, el menor con autismo desaparecido en Granollers, tras seis días de rastreo

¿Qué ha pasado? El equipo de búsqueda está formado por ocho dotaciones terrestres, la unidad canina, dos equipos de submarinistas, la unidad de drones y cuatro unidades de los equipos de prevención activa forestal.

Dispositivo de búsqueda del menor desaparecido en Granollers, Barcelona. Dispositivo de búsqueda del menor desaparecido en Granollers, Barcelona.BOMBERS
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Los Bombers de la Generalitat mantienen por sexto día consecutivo la búsqueda de Rami, el menor de 12 años con autismo desaparecido en Granollers (Barcelona) la madrugada del pasado domingo, coincidiendo con el episodio de lluvias intensas.

Según informan en un apunte en 'X', este viernes se realizó una búsqueda intensiva en el río Congost desde Granollers hasta la desembocadura en el Besòs.

Este sábado se sigue el torrente de Valldoriolf y el río Mogent hasta Montmeló con 16 bomberos a pie por el cauce, mientras que el domingo se ampliará la búsqueda en el Besòs hasta el mar.

El equipo de búsqueda está formado por ocho dotaciones terrestres, la unidad canina, dos equipos de submarinistas, la unidad de drones y cuatro unidades de los equipos de prevención activa forestal (Epaf).

El menor mide 1,73 metros de altura, es de piel morena y complexión fuerte, tiene el pelo corto y rizado y viste una camiseta turquesa y pantalones cortos y deportivos de color naranja.

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