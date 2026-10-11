Vandalizan con pintura el altar dedicado a Sandra Peña a pocos días del aniversario de su muerte

El contexto Durante la madrugada de este sábado, desconocidos esparcieron pintura blanca sobre las flores, velas, fotografías y mensajes de recuerdo depositados junto a la cancela del edificio donde residía la menor con su familia.

El altar en memoria de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar, ha sido retirado tras ser vandalizado nuevamente en San Carlos de Sevilla, cerca de cumplirse un año de su muerte. Durante la madrugada del sábado, desconocidos esparcieron pintura blanca sobre las flores, velas, fotografías y mensajes de recuerdo junto a la cancela del edificio donde vivía la menor. Lipasam, la empresa municipal de limpieza, tuvo que intervenir para limpiar el área. La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó el archivo de la causa penal contra el colegio, destacando su actuación deficitaria ante el acoso.

El altar improvisado en memoria de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar, ha sido retirado después de que volviera a ser vandalizado en el barrio de San Carlos de Sevilla, a escasos días de que se cumpla un año de su muerte.

Durante la madrugada de este sábado, desconocidos esparcieron pintura blanca sobre las flores, velas, fotografías y mensajes de recuerdo depositados junto a la cancela del edificio donde residía la menor con su familia.

La pintura alcanzó también el acerado colindante, lo que requirió la intervención de operarios de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, para retirar los desperfectos y adecentar el espacio.

Este domingo, en el portal en el que estaba ubicado el altar no queda rastro de los elementos que lo conformaba. Este lugar fue objeto de otro episodio vandálico a mediados de mayo, cuando lo pintaron con espray.

Los hechos coinciden con la semana en que se conmemora el primer aniversario de la muerte de Sandra, ocurrida el 14 de octubre de 2025 tras un hostigamiento continuado en el colegio Irlandesas Loreto.

Recientemente, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó el archivo de la causa penal contra el colegio, aunque remarcó que la actuación del centro "fue absolutamente deficitaria, insuficiente y contraria a la urgencia que imprime el protocolo de acoso".

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