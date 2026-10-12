Desarticulan en Cataluña un grupo criminal que cometía robos en casas de futbolistas

Los detalles La banda, que robaban en casas de futbolistas en Cataluña desde 2025, no solo buscaba dinero sino también joyas y objetos de valor.

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal en Gavà, Barcelona, especializado en robos con fuerza en domicilios de personas famosas, como futbolistas, en varios municipios de Cataluña desde inicios de 2025. La operación, realizada el 1 de octubre, resultó en la detención de dos hombres y una mujer, vinculados a al menos ocho robos en localidades como Castelldefels y Sant Vicenç de Montalt. El grupo, liderado por Arsim Blaku, se enfocaba en viviendas de alto poder adquisitivo, realizando vigilancia previa y utilizando redes sociales para identificar objetos de valor. Entre sus objetivos estaban las casas de futbolistas como Joan García y Jules Koundé.

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado en Gavà (Barcelona) un grupo criminal especializado en robos con fuerza en domicilios de personas con una "elevada proyección pública", como futbolistas, en varios municipios de Cataluña desde inicios de 2025, según ha informado la policía catalana este lunes.

La operación, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre, culminó con la detención de dos hombres, de 58 y 42 años, y una mujer de 46, a quienes se les vincula con al menos ocho hechos cometidos en las localidades de Castelldefels (2), El Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Peralada, Sant Pere de Ribes y Agullana.

Uno de sus primeros objetivos fue la vivienda de Joan García, el portero del Barcelona. A este grupo criminal se les vincula con al menos ocho asaltos, siempre en residencias de futbolistas..

Su modus operandi siempre era el mismo. Actuaban muy rápido, muy organizados y saben exactamente a por lo que van: dinero, joyas y objetos de valor. Los objetivos son siempre domicilios de alto poder adquisitivo como futbolistas, en los que llevaban a cabo minuciosas labores de vigilancia previas, también a través de sus redes sociales para fichar objetos de valor en el interior de las casas.

A la cabeza de este grupo se le sitúa a Arsim Blaku, un delincuente albanokosovar con un largo historial delictivo. De hecho, en la operación se ha descubierto que también vigilaban como objetivo la casa de Jules Koundé, también del Barça.

En los últimos años han sido muchos los futbolistas que han sido víctimas de este tipo de bandas. Este verano Lamine Yamal sufrió un intento de robo mientras disputaba un partido y en Madrid lo han sufrido otros jugadores como Sergio Ramos o Karim Benzema.

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