Habla la madre adoptiva de la menor asesinada en Murcia: "Él me llamó y me dijo que la cría estaba en el cielo"

Agarrada a la foto de la niña, Ramona cuenta que pasadas las 17h de la tarde, su expareja, Suso, el presunto asesino de su hija, la llamo y le dijo que la niña estaba en el cielo: "Lo volví a llamar y ya lo tenía apagado", cuenta la madre entre lágrimas a varios medios de comunicación.

La madre adoptiva de la pequeña cuenta que vivió 9 años de infierno junto a su expareja: "Me insultaba y me decía de todo", hasta que el pasado verano de 2024 decidió finalmente dejar la relación. Fue entonces cuando empezó un verdadero acoso: "Me decía que me iba a matar, que me iba a quemar la cara...", continua Ramona entre lágrimas. Confiesa que ha asesinado a la niña para hacerla daño: "Como no ha podido conmigo, la ha hecho con la cría".

El detenido, de 48 años, compartía en redes sociales de forma habitual vídeos y fotos de la niña. Ayer, martes 1 de abril, la recogió para pasar la tarde con ella en la pedanía murciana de Llano de Brujas y habría aprovechado el trayecto en coche para suministrarle alguna sustancia. Fueron los padres del acusado quienes encontraron el cadáver de la menor y avisaron rápidamente a los servicios de emergencia.

"Ha intentado hacerle daño a su expareja utilizando a una niña, que es lo que más se quiere", afirma Mariola Guevara, delegada de la Región de Murcia. Durante el minuto de silencio, junto a la madre adoptiva, también estuvo presente la madre biológica. Ambas estuvieron arropadas por toda la familia que clama justicia. Si se confirma la violencia vicaria, sería el primer menor asesinado en 2025.