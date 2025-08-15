Incendios forestales
El mensaje del consejero de Presidencia de Extremadura a quienes se resisten a dejar su hogar por el incendio: "Lo más preciado que tenemos es la vida"
Abel Bautista, consejero de Presidencia de Extremadura, recuerda en Al Rojo Vivo la importancia de hacer caso a las autoridades después de que 19 personas en Cabezabellosa se negaran a evacuar sus casas.
Abel Bautista, consejero de Presidencia de Extremadura, ha indicado que hubo 19 personas en Cabezabellosa, Cáceres, que se resistieron a dejar sus casas a pesar de las numerosas advertencias de las autoridades pidiéndoles que evacuasen la zona por el incendio.
El consejero ha reconocido que él empatiza con ellos y les comprende. "Cada uno quiere proteger sus bienes y su patrimonio", ha indicado. Sin embargo, ha dejado claro que hay que "ponderar" las cosas. "El bien más importante que tenemos es la vida, que no tiene solución", ha destacado.
Por tanto, ha pedido a la población que siga las recomendaciones de los profesionales que conocen la situación. "Se ha demostrado que las medidas fueron las acertadas aunque en un primer momento no fueran comprendidas por algunos de los ciudadanos", ha señalado, indicando que más tarde terminaron dándose cuenta de que el peligro era cierto.
Abel Bautista ha explicado que, tras negarse a abandonar, el municipio se terminó convirtiendo en una ratonera. "Hasta que no pudo abrirse una vía de evacuación, no se pudo subir con garantías de seguridad", ha señalado, añadiendo que al final lo hicieron, a pesar de no haber una seguridad al 100% para poder rescatar a esas personas que se habían negado a irse, mostrando así la importancia de hacer caso desde un primer momento.