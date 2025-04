El asesino de la niña de 5 años de Murcia le dio pastillas durante un viaje en coche

La última historia cruenta de lo que se investiga ya como violencia vicaria ha conmocionado a la pedanía de Llano de Brujas, en Murcia. Es el caso de la muerte de Nadia, una niña de tan solo cinco años, a manos de la expareja de su madre adoptiva, que se encuentra absolutamente destrozada, al igual que el resto de la familia. Lo último que se ha conocido es que el hombre de 47 años detenido este martes como presunto autor del crimen aprovechó un trayecto en su coche con la pequeña, hija de su expareja, para suministrarle pastillas o sustancias estupefacientes, según recoge EFE.

Fuentes de la investigación han indicado que entre el detenido y su expareja, de 50 años, madre de la niña, no existían antecedentes por violencia machista no tiene antecedentes penales y no hay registros de denuncias previas sobre malos tratos por parte de la madre de la menor, que tampoco figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Aunque ambos no mantenían ya relación sentimental, la agencia ha averiguado que era habitual que el arrestado, de nombre Jesús, recogiera a la pequeña en la pedanía murciana de Patiño para pasar las tardes en la casa familiar de él situada en Llano de Brujas, a diez kilómetros. LaSexta ha podido confimar con fuentes familiares que el agresor no tenía custodia de la menor ni era padre adoptivo, y recalcan que la relación con la niña era buena.

Durante este trayecto que realizó con la niña, de nombre Nadia, el detenido, con antecedentes por consumo de drogas, le proporcionó a la niña medicamentos o sustancias estupefacientes. Una vez se realice la autopsia en las próximas horas, se determinará el tipo y la cantidad de pastillas ingeridas por la menor. Fue el presunto autor quien llamó a la madre a media tarde de este martes para decirle: "La niña ya está en cielo".

Inmediatamente después, la madre llamó a los padres del detenido que localizaron el cuerpo de la menor en el domicilio de Llano de Brujas, han detallado a EFE las mismas fuentes. Sobre las 22:00 horas de este martes, el hombre fue detenido en Torrevieja (Alicante) tras avisar él mismo a la Guardia Civil de que se encontraba cerca del cuartel de la localidad alicantina.

La delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, ha explicado que un dispositivo desplegado por la Guatdia Civil permitió el arresto del varón en Torrevieja (Alicante), municipio donde "se están realizando ahora todas las diligencias para ponerlo a disposición judicial", recoge Europa Press.

Ha señalado que también se va a realizar la autopsia del cadáver de la menor para determinar con exactitud las causas del fallecimiento. "Sabemos que es por la ingesta de alguna sustancia, pero hay que determinar qué tipo de sustancia ha sido", ha señalado Guevara a preguntas de los periodistas.

Se investiga como violencia vicaria

Según ha podido saber laSexta, el caso se está investigando como violencia vicaria. "Todo indica que presuntamente este hombre ha pretendido hacer daño a su expareja con una niña que es a lo que más se quiere, a su hija", ha agregado la delegada de Gobierno, que espera que se juzgue al autor del homicidio "con la mayor determinación".

Según recogen medios locales en Murcia, la familia ha aportado mensajes del presunto agresor a la madre adoptiva, que ya no era su pareja, que manifiestan celos o sospechas por otra posible pareja.

Guevara ha recordado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, como también ha recordado el jefe local de la Guardia Civil al ser cuestionado sobre si el acusado pasará alguna noche en los calabozos de la Región tras su detención este martes en Torrevieja.