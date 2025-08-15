Ahora

Tentativa de homicidio

Detienen a un hombre de 40 años por apuñalar a cinco personas en una pelea multitudinaria en Amposta

¿Qué ha pasado? La trifulca, en la que participaron dos grupos de individuos, tuvo lugar a las seis de la mañana en el marco de las fiestas patronales del lugar. Se desconoce qué originó la reyerta.

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Europa Press
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 40 años en Amposta, en Tarragona, después de que hiriera, presuntamente, a cinco personas con un arma blanca durante una pelea multitudinaria en el marco de la celebración de las fiestas patronales de la zona.

Todo sucedió a eso de las seis de la mañana en el paseo del Canal Marítimo de Amposta, lugar donde se celebraban diversas actividades de las fiestas mayores. A las 19:30, los agentes detuvieron al hombre por los delitos de tentativa de homicidio y de lesiones.

Los Mossos han informado de que los agentes de la Unidad de Investigación de Amposta fueron quienes lograron identificar al autor de las agresiones, localizarle y detenerle horas después de la reyerta.

Por el momento se desconoce qué es lo que originó una pelea en la que participaron hasta dos grupos de personas al igual que el estado de los cinco heridos. Debido a la gravedad de las heridas infringidas, eso sí, al detenido se le acusa de tentativa de homicidio.

Ahora pasará a disposición judicial, mientras que los Mossos prosiguen con las investigaciones y no descartan que haya más detenciones de personas relacionadas con la pelea en Amposta.

