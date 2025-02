Habla el hombre engullido por una ballena: "Pensé que me había comido"

Por un momento pensó que una ballena le había engullido. De hecho, el animal lo atrapó en su boca durante unos segundos y después lo escupió. El joven de 23 años salió ileso de este impactante episodio que ha grabado su propio padre.

Adrián navegaba en su kayak por el estrecho de Magallanes, en Chile, cuando una gigantesca boca aparece de la nada y parece que una ballena jorobada le engulle. Su padre lo graba todo: son tres segundos eternos hasta que vuelve a aparecer.

"Papá", grita el joven. Tal y como contó más tarde el padre, vio cómo su hijo salió a la superficie y más tarde el bote. Son momentos de terror, el fuerte viento complica el rescate. Es entonces cuando reconoce que sintió medio de que le pasara algo a su padre.

"Sentí miedo de que no fuéramos a llegar a la orilla o me fuera a dar hipotermia", reconoce el joven. "Pensé que me había tragado", reconoce.

Pero su experiencia en este tipo de travesías les permitió reunirse y ponerse a salvo. "Seguramente era por curiosidad que se había acercado la ballena o quizás para comunicar algo", cuenta el joven que fue engullido por la ballena, quedando únicamente una anécdota surrealista para el recuerdo.