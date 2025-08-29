La Guardia Civil de Teruel detiene en Algeciras al presunto autor de tres delitos de acoso sexual a una menor.

Un joven de 19 años fue detenido en Algeciras por la Guardia Civil de Teruel como presunto autor de tres delitos de acoso sexual a una menor de 13 años, en el marco de la operación Alkitan. La investigación comenzó en julio de 2024, después de que la víctima denunciara haber sido expuesta en redes sociales en un contexto sexual. El detenido contactó con la menor usando perfiles falsos, obteniendo contenido sexual para luego chantajearla. Finalmente, el material fue publicado, humillando a la joven. Durante el operativo, se registraron domicilios y un local, encontrando conexiones IP y el teléfono del arrestado. La investigación contó con la colaboración de diferentes unidades de la Guardia Civil.

El detenido, que pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Calamocha (Teruel), consiguió contactar con la joven usando perfiles falsos para ganarses su confianza y aprovecharse de su vulnerabilidad. Asimismo, obtuvo contenido sexual de la víctima y la chantajeó con difundirlo si esta no le enviaba más imágenes.

Sin embargo, finalmente el contenido fue publicado en redes sociales causando su total humillación. Durante el operativo, los agentes registraron domicilios y un local comercial en el que encontraron conexiones IP vinculadas a estos hechos. Además, se intervino el teléfono del arrestado.

Además de la Guardia Civil, la investigación ha contado con la participación de la UOPJ de la Comandancia de Teruel, UOPJ y USECIC de la Comandancia de Algeciras.