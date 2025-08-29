Ahora

Acoso sexual

La Guardia Civil de Teruel detiene en Algeciras al presunto autor de tres delitos de acoso sexual a una menor

Los detalles La víctima, de 13 años, interpuso una denuncia tras verse expuesta públicamente en redes sociales en un contexto sexual, motivo por el que se inició una investigación en julio de 2024.

GUARDIA CIVIL
Un hombre fue detenido por agentes de la Guardia Civil de Teruel en Algeciras como presunto autor de tres delitos de acoso sexual a una menor de 13 años. En el marco de la operación Alkitan, la Benemérita arrestaba en julio al joven de 19 años.

La víctima interpuso una denuncia tras verse expuesta públicamente en redes sociales en un contexto sexual, motivo por el que se inició una investigación en julio de 2024.

El detenido, que pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Calamocha (Teruel), consiguió contactar con la joven usando perfiles falsos para ganarses su confianza y aprovecharse de su vulnerabilidad. Asimismo, obtuvo contenido sexual de la víctima y la chantajeó con difundirlo si esta no le enviaba más imágenes.

Sin embargo, finalmente el contenido fue publicado en redes sociales causando su total humillación. Durante el operativo, los agentes registraron domicilios y un local comercial en el que encontraron conexiones IP vinculadas a estos hechos. Además, se intervino el teléfono del arrestado.

Además de la Guardia Civil, la investigación ha contado con la participación de la UOPJ de la Comandancia de Teruel, UOPJ y USECIC de la Comandancia de Algeciras.

