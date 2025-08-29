Ahora

Medida cautelar

El joven que provocó el incendio en Berlanga del Bierzo (León), internado en la Unidad de Psiquiatría

Los detalles Un juzgado de Ponferrada ha acordado la libertad provisional para el hombre de 20 años, pero ha decretado su internamiento en la Unidad de Psiquiatría tras no poder tomarle declaración debido a su estado de salud.

Imagen de la detención del joven que provocó el fuego en Berlanga del Bierzo
El joven de 20 años que habría provocado el fuego en Berlanga del Bierzo, en León, ha quedado en libertad provisional, pero un juzgado de Ponferrada ha decretado su ingreso en la Unidad de Psiquiatría como medida cautelar.

Este jueves por la tarde, un incendio fue declarado muy cerca del pueblo con hasta tres focos. Las llamas de varios metros de altura generaron el pánico de los 210 vecinos de la localidad que tuvieron que ser desalojados: "Las llamas eran impresionantes, pensábamos que se quemaba el barrio".

El presunto autor de este incendio, un joven de tan solo 20 años, fue detenido por la Guardia Civil a los 20 minutos de originar el fuego tras ser avistado en la zona por un agente forestal.

Mientras tanto, el fuego alcanzó rápidamente el índice de gravedad potencial de nivel 2, pero horas después fue estabilizado y los vecinos pudieron volver y pasar la noche en sus casas y ya este viernes su nivel ha bajado a 0.

Por su parte, un juzgado de Ponferrada ha acordado la libertad provisional del joven, pero con la medida cautelar de su internamiento en la Unidad de Psiquiatría. Una decisión que ha sido adoptada tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.

