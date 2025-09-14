Ahora

Todas las hipótesis están abiertas

La Guardia Civil se centra en la búsqueda del arma para localizar a los dos agresores de Ribadesella

El contexto Un hombre de 60 años fue mortalmente agredido por dos personas que le propinaron una paliza a la salida de su domicilio y huyeron, según relatan dos familiares de la víctima.

La Guardia Civil intensifica la investigación para dar con el paradero de los dos atacantes que habrían cometido el brutal crimen de Ribadesella en el que murió un hombre de 60 años tras ser apalizado en la puerta de su domicilio.

Este viernes, un ganadero vecino de la localidad asturiana fue presuntamente agredido por dos desconocidos encapuchados que le dieron una brutal paliza a la salida de su domicilio, tal y como explican sus dos familiares presentes en casa en el momento de la agresión, y en la que un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza habría provocado su muerte en el acto.

Tras el suceso, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias. Los agentes permanecieron durante ocho horas en la casa de la víctima para recopilar pruebas que permitan encontrar a los autores de la agresión.

Por el momento, todas las hipótesis están abiertas y la Guardia Civil está centrando la investigación en localizar el objeto contundente que se habría empleado en la agresión, que podría ser una barra de hierro o un elemento similar.

También la ruta de huida descrita por la viuda y la cuñada de la víctima está siendo revisada por los agentes. Ambas señalaron que al menos uno de los dos agresores huyó saltando un muro hacia una finca colindante y para ello se están revisando las cámaras de la zona.

