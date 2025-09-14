La Guardia Civil se centra en la búsqueda del arma para localizar a los dos agresores de Ribadesella

El contexto Un hombre de 60 años fue mortalmente agredido por dos personas que le propinaron una paliza a la salida de su domicilio y huyeron, según relatan dos familiares de la víctima.

La Guardia Civil ha intensificado la investigación para localizar a los dos atacantes responsables del brutal crimen en Ribadesella, donde un hombre de 60 años murió tras ser apalizado en la puerta de su domicilio. El suceso ocurrió cuando un ganadero fue presuntamente agredido por dos encapuchados, según relatan sus familiares presentes. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Asturias ha asumido la investigación, permaneciendo ocho horas en la casa de la víctima para recopilar pruebas. La Guardia Civil explora todas las hipótesis, enfocándose en encontrar el objeto contundente utilizado y revisando la ruta de huida descrita por testigos.

