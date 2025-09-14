Rescatan a un pescador que cayó al mar en Gozón (Asturias).

¿Qué ha pasado? Los rescatadores localizaron al afectado a cierta distancia de la costa, arrastrado por la corriente. El hombre resultó ileso y solo precisó la cura de algunas magulladuras y contusiones.

Un pescador fue rescatado en Gozón, Asturias, tras caer al mar este sábado. El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, acudió al lugar tras recibir el aviso a las 10:30 horas. El pescador, que había sido arrastrado por la corriente, fue localizado y rescatado a las 10:51 horas. Tras ser trasladado a tierra, la médica-rescatadora le atendió por magulladuras y contusiones menores. El operativo, que también involucró a Bomberos de Avilés, Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y el SAMU, concluyó a las 11:23 horas.

Un pescador tuvo que ser rescatado este sábado en Gozón (Asturias) que había sufrido una caída al mar. Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), acudieron al aviso en Moniello. El afectado resultó ileso y solo precisó la cura de algunas magulladuras y contusiones por parte de la médica-rescatadora del grupo una vez estuvo fuera del agua.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10:30 horas. En la llamada se indicó que un pescador se había caído al agua. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada y a efectivos de Bomberos del parque de Avilés y se informó a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Una vez en la zona, los rescatadores localizaron al afectado a cierta distancia de la costa, arrastrado por la corriente. A las 10:51 horas, los rescatadores ya tenían con ellos al afectado y lo trasladaron a tierra, aterrizando en un prado cercano. Aquí la médica-rescatadora realiza una exploración al varón afectado y procede a la cura de las heridas y erosiones que presentaba debido a la caída. El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 11:23 horas.