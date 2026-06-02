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Investigan lo sucedido

Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones (Madrid)

Los detalles Según ha podido saber laSexta, la Guardia Civil investiga ahora lo ocurrido y, según detallan, actualmente no hay ningún detenido.

Un agente de la Guardia CivilUn agente de la Guardia CivilEuropa press

La Guardia Civil investiga un tiroteo en Torrelodones que se ha saldado con, al menos, un muerto por arma de fuego. El suceso ocurrió sobre las 21.30 horas de este lunes en la localidad madrileña.

Según ha podido saber laSexta, la Guardia Civil investiga ahora lo ocurrido y, según detallan, actualmente no hay ningún detenido. Dos vecinos de Torrelodones alertaron, sobre esa misma hora, al servicio del 112 de la Comunidad de Madrid de que habían escuchado disparos.

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