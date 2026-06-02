Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones (Madrid)

Los detalles Según ha podido saber laSexta, la Guardia Civil investiga ahora lo ocurrido y, según detallan, actualmente no hay ningún detenido.

La Guardia Civil investiga un tiroteo en Torrelodones que se ha saldado con, al menos, un muerto por arma de fuego. El suceso ocurrió sobre las 21.30 horas de este lunes en la localidad madrileña.

Según ha podido saber laSexta, la Guardia Civil investiga ahora lo ocurrido y, según detallan, actualmente no hay ningún detenido. Dos vecinos de Torrelodones alertaron, sobre esa misma hora, al servicio del 112 de la Comunidad de Madrid de que habían escuchado disparos.

Noticia en ampliación...

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido