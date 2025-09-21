Ahora

Flashes y admiración

Angelina Jolie llega al Festival de San Sebastián entre gritos, furor y aplausos: "Amo a mi país, pero no lo reconozco en estos momentos"

El contexto La actriz ha viajado a España para presentar la nueva película que protagoniza, Couture, en el aclamado festival cinematográfico.

La actriz Angelina Jolie ha sido recibidida entre aplausos y gritos en San Sebastián este domingo. La intérprete ha viajado a España para presentar la nueva película que protagoniza, Couture, en el Festival de Cine de la ciudad.

Hacía seis años que no visitaba España y se ha notado entre sus fans, que han expresado su total alegría y admiración al verla pasear por la alfombra roja que le llevaba al photocall.

Por su parte, la oscarizada actriz no ha dudado en hablar de la situación de Estados Unidos: "Amo a mi país pero no lo reconozco ahora mismo".

Asimismo, se ha posicionado en el conflicto que sacude Gaza: "Yo creo que es la condición humana, vivir libre. Algunos están en un punto extremo, otros tienen el deber. Son momentos muy difíciles los que estamos viviendo".

Sus seguidores han esperado a la artista, que protagonizó películas como Sr. y Sra. Smith o Lara Croft: Tomb Raider, bajo el agua e incluso han viajado desde otras provincias.

