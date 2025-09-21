En estado crítico un joven de 25 años tras una reyerta entre dos grupos en el centro de Cáceres

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional

Los detalles La Policía Nacional ha detenido a cinco personas con motivo del suceso, y mantiene la investigación abierta.

Un hombre de 25 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta entre dos grupos de jóvenes en el centro de Cáceres este domingo, por la que han sido detenidas cinco personas.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8:30 horas de este domingo en la Avenida Virgen de Guadalupe de la capital cacereña cuando, por causas que se desconocen, se ha producido la pelea, según han informado fuentes policiales.

Tras lo ocurrido, la investigación continúa abierta, mientras que el joven herido grave se encuentra hospitalizado en Cáceres.