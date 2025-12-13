Detienen en Cataluña a 19 miembros de los Trinitarios por asaltos violentos, tentativas de homicidio y tráfico de drogas

Los detalles Los implicados actuaban siguiendo los parámetros propios de una organización criminal estructurada. Están vinculados con al menos cinco asaltos violentos con armas de fuego.

En una operación conjunta, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional detuvieron a 19 miembros de los Trinitarios en Cataluña, acusados de asaltos violentos, tentativas de homicidio y tráfico de drogas. La investigación comenzó en febrero tras un intento de homicidio en Hospitalet de Llobregat, vinculado a un robo con violencia. Se identificó a la organización criminal responsable de al menos cinco asaltos con armas de fuego. El grupo, con roles definidos, también se dedicaba al tráfico de drogas. En diciembre, se llevó a cabo un operativo en varias localidades catalanas, incautando armas, drogas y dinero en efectivo.

Agentes de los Mossos y de la Policía Nacional, en una operación conjunta, han detenido a 19 miembros de la facción de los Trinitarios instalada en Cataluña por presuntos asaltos violentos por encargo con uso de arma de fuego, tentativas de homicidios y tráfico de droga. Entre los arrestados se encuentra uno de los líderes europeos de la organización y de los jefes en la comunidad catalana.

La investigación dio comienzo en febrero, después de un homicidio en grado de tentativa derivado de un robo con violencia con arma de fuego en Hospitalet de Llobregat. Tras la detención de uno de los participantes en el tiroteo se pudo identificar a la organización criminal presuntamente relacionada con robos de violencia e intimidación, dos tentativas de homicidio y tráfico de drogas.

La organización desmantelada está vinculada con al menos cinco asaltos violentos con armas de fuego como el ocurrido en Hospitalet, donde un hombre resultó gravemente herido, o el ataque durante la noche de san Juan en Mintigalà, en el que dispararon contra varias personas para robarles cadenas y joyas dejando dos heridos. Algunos de los investigados, además, interceptaron a un joven que iba en patinete en L'Hospitalet y le robaron tras dispararle en una pierna.

Tras meses de investigación, los agentes determinaron la jerarquía interna y la composición de los implicados en la organización, que estaría formada por al menos 19 personas con roles y reparto de tareas definidas para delinquir. Las pesquisas permitieron demostrar que existían muchos indicios que demostrarían que los implicados actuaban siguiendo los parámetros propios de una organización criminal estructurada.

En un comienzo, el grupo centró su actividad delictiva en robos con violencia e intimidación. Los líderes pasaban los objetivos para que los miembros inferiores se organizaran y efectuaran vigilancias. Ahí ejecutaban el robo cuando las condiciones les eran favorables. En al menos cinco ocasiones usaron armas de fuego.

La investigación, eso sí, demostró que su actividad iba más allá y que también se dedicaban al tráfico de drogas en una actividad que coordinaban tanto los miembros en libertad como los integrantes que en ese momento estaban en prisión.

En la madrugada del 2 de diciembre, los Mossos y la Policía Nacional desplegaron un amplio dispositivo en los municipios de Barcelona, ​​Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles y Salou, con el objetivo de desmantelar la actual estructura de liderazgo de la organización. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 18 y los 49 años.

Además, los agentes realizaron 20 entradas y registros, de los que 17 fueron en domicilios y tres en locales vinculados a los investigados.

Durante la investigación policial se intervinieron cinco armas de fuego, numerosas armas blancas, sustancias estupefacientes, 30.000 euros en efectivo, material informático y telefonía móvil, pendiente de analizar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.