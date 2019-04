Greta Thunberg emociona al Parlamento Europeo con su discurso contra el cambio climático: "Se acaba el tiempo"

La activista sueca Greta Thunberg ha acudido al Parlamento Europeo para pedir acciones inmediatas contra el cambio climático.

La joven de 16 años, que ha sido nominada este año al Nobel de la Paz, pidió a todos los eurodiputados más "determinación" porque "se está acabando el tiempo" ya que de no actuar la situación podría ser irreversible para 2030.

"Estamos ante la sexta extinción masiva de la historia, en la que la tasa de extinción es 10.000 veces más rápida de lo normal y desaparecen 200 especies cada día. La deforestación o la contaminación son desastres que se están acelerando por nuestra forma de vida y tenemos la impresión de que tenemos el derecho de continuar", ha explicado en su discurso.

Por esta razón, la activista ha pedido que todos los países dejen sus intereses y diferencias de lado para cooperar en conjunto contra el cambio climático.

Durante la ponencia, Greta ha hecho emocionarse a todos los presentes e incluso a ella misma: "Yo solo soy una chica de 16 años que viene de Suecia, no me escuchéis a mí si no queréis, pero sí a los científicos. Os ruego, por favor, que no nos falléis en esto", ha concluido.

Greta Thunberg es una de las voces más prominentes contra el cambio climático. En 2018 se convirtió en la figura destacada de este movimiento en las protestas estudiantiles realizadas en Riksdag para generar conciencia sobre el calentamiento global.​