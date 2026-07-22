¿Quién está detrás de la empresa de la gorra de 'Make Spain Great Again' que lució Ferran en la celebración del Mundial?

La aparición de Ferran con esta gorra empañó la celebración del Mundial y dirigió el debate a algo que no era la victoria de España. ¿Pero quién está detrás de la empresa de estas gorras?

Protagonista inesperada de las celebraciones del Mundial. Con Estados Unidos siendo uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo, Donald Trump se convirtió en el actor al que nadie invitó a la fiesta de España, pero ahí estaba. Poco después, ya con los jugadores en España, Madrid se teñía de rojo para dar la bienvenida a una Selección Española que lograba una gran gesta, levantar su segunda Copa como campeones del mundo. Y entre estos dos escenarios, un elemento común, esa protagonista inesperada: una gorra.

Una de las conversaciones en torno a las celebraciones del Mundial en España giró en torno a lo que llevaba en la cabeza Ferran Torres, cuyo gol dio la victoria a España. Una gorra de color rojo, con la visera hacia atrás, y una frase: 'Make Spain Great Again'. Haciendo suyo el lema de los trumpistas en Estados Unidos que se ha convertido en tendencia internacional, el clásico 'Make America Great Again', cuyo acrónimo, MAGA, hace referencia a todo un movimiento.

"Todo el mundo quiere subirse a la ola [del MAGA]", decía la Casa Blanca al ver la foto de Ferran con la polémica gorra. Y es que son muchos los movimientos conservadores de otros países que también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, al tratar de emular el éxito del mandatario estadounidense. La aparición de Ferran con esta visera no pasó desapercibida. Antonio Maestre no quiso ser "demasiado duro" con el futbolista, al entender que no tiene "formado un pensamiento lo suficientemente firme como para saber las implicaciones de lo que significa ese lema".

Y el debate se fue mucho más allá: "Me hace mucha gracia que la gente piense que Ferran se está burlando de los MAGA, cuando realmente es un ultraderechista más", aseguraba un usuario en X. Otro celebraba que Ferran se convirtiera en "héroe nacional, anticomunista como Dios manda". ¿Pero qué hay detrás de esta gorra?

La gorra no es el único material que provee la empresa 'Great Again 78', una empresa que se presenta como defensora de una "sociedad libre" que "no necesita ciudadanos idénticos", que "necesita personas capaces de pensar por sí mismas, expresar sus ideas con respeto, discrepar sin miedo y convivir aceptando que nadie posee el monopolio de la verdad". Defiende, e incluye en muchos de sus productos, la Ñ como una "declaración de intenciones" y "símbolo" de la identidad cultural española, "compartido por toda la Hispanidad".

"Para nosotros representa la pasión por España, pero también algo más: la libertad de ser uno mismo, de defender las propias ideas, de vivir sin complejos y de sentir orgullo por la lengua y la cultura que nos identifican como hispanos", explican desde la compañía. Según su propia información, 'Great Again 78' "no pertenece a ningún partido político ni gira alrededor de ningún dirigente concreto" y hace referencia a la Constitución española, de 1978. "No como una mirada al pasado, sino como un compromiso con los valores de libertad, dignidad, igualdad y pluralismo que inspiran nuestra convivencia democrática", apuntan. Insisten en la libertad y en el derecho a opinar, aunque ello "incomode a las corrientes mayoritarias", rechazando "cualquier forma de autocensura".

Que Ferran eligiera esta gorra no tiene por qué vincularse directamente con ninguna ideología, pero en palabras del experto en marca personal José Noblejas a la revista 'Semana', aunque no se pueda asegurar "que Ferran pretendiera realizar una declaración política, tampoco puede considerarse un complemento totalmente neutral". "Cuando una figura pública utiliza un símbolo con una carga política tan reconocible, pierde parcialmente el control del mensaje", explica Noblejas, que considera que no ha sido una decisión "especialmente acertada desde una perspectiva estratégica".

Una empresa nacida en Zaragoza en 2025

Según la información disponible, la empresa 'Great Again 78' se constituyó el 7 de febrero de 2025 en Zaragoza, con un capital social inicial de 3.000 euros. Sólo dos personas aparecen vinculadas a esta compañía, ambas nombradas el 28 de febrero del mismo año: se trata del abogado Fernando Álvaro Gascón Nasarre, como apoderado, y su administradora única, Elisabet Sánchez León.

El domicilio fiscal de la empresa coincide con la misma dirección del despacho del abogado Gascón Nasarre, nacido en Alemania y especializado en traducción del alemán. Ninguna de estas dos figura públicamente como propietaria de la compañía. De hecho, no existe información pública que apunte al propietario real de la empresa.

Además de esta gorra, 'Great Again 78' ofrece diferentes productos, como camisetas, tazas, sudaderas o carcasas para móvil, tanto con la bandera de España, como con el logo de 'Make España Great Again' o únicamente con la letra Ñ, sin necesidad de que siempre lleven los colores de la bandera española.

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