El incendio de Ejulve (Teruel) mantiene evolución favorable tras afectar a 1.400 hectáreas

Los detalles La situación operativa a baja al nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) y durante este miércoles se procederá al realojo de las personas evacuadas.

El incendio forestal de Ejulve, en Teruel, muestra una evolución favorable tras una noche centrada en consolidar el perímetro afectado, que abarca unas 1.400 hectáreas. El uso de un dron térmico ha sido clave para identificar puntos calientes. Con la mejora de la situación, se ha reducido el nivel operativo a 1 en el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales, permitiendo la retirada de la UME y el realojo de los evacuados. No obstante, continúan las labores de consolidación y refresco del perímetro, con la participación de medios aéreos y terrestres. Las próximas horas serán cruciales para estabilizar el fuego.

Situación favorable para el incendio forestal de Ejulve (Teruel) tras una noche en la que el operativo se ha centrado en la consolidación del perímetro tras afectar a unas 1.400 hectáreas.

Según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), el uso de un dron térmico ha permitido identificar puntos calientes y el operativo está pendiente de que el aumento de la temperatura y del viento en las próximas horas condicionen la evolución del fuego.

La evolución del fuego es muy favorable y, por tanto, baja la situación operativa a nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO). Además, la UME se retira del incendio y a largo de la mañana se procederá al realojo de las personas evacuadas.

Así se ha acordado en la reunión del Cecopi celebrada a primera hora de este miércoles (09:30 horas) en donde se ha dado luz verde para que los 266 vecinos de Molinos y las pedanías de La Cañadilla y Cirugeda puedan regresar a sus casas.

No obstante, en estos momentos se continúa trabajando en la consolidación del perímetro y en refrescar puntos calientes. Por el momento, la superficie afectada se mantiene en 1.400 hectáreas y un perímetro de 28 kilómetros.

Por su lado, y según ha informado el Gobierno de Aragón, siguen trabajando en las labores de extinción cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer.

Las próximas horas serán decisivas para frenar el avance del incendio y acercarse a su estabilización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido