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La UME se retira

El incendio de Ejulve (Teruel) mantiene evolución favorable tras afectar a 1.400 hectáreas

Los detalles La situación operativa a baja al nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) y durante este miércoles se procederá al realojo de las personas evacuadas.

Incendio forestal de Ejulve (Teruel) Incendio forestal de Ejulve (Teruel)Europa Press
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Situación favorable para el incendio forestal de Ejulve (Teruel) tras una noche en la que el operativo se ha centrado en la consolidación del perímetro tras afectar a unas 1.400 hectáreas.

Según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), el uso de un dron térmico ha permitido identificar puntos calientes y el operativo está pendiente de que el aumento de la temperatura y del viento en las próximas horas condicionen la evolución del fuego.

La evolución del fuego es muy favorable y, por tanto, baja la situación operativa a nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO). Además, la UME se retira del incendio y a largo de la mañana se procederá al realojo de las personas evacuadas.

Así se ha acordado en la reunión del Cecopi celebrada a primera hora de este miércoles (09:30 horas) en donde se ha dado luz verde para que los 266 vecinos de Molinos y las pedanías de La Cañadilla y Cirugeda puedan regresar a sus casas.

No obstante, en estos momentos se continúa trabajando en la consolidación del perímetro y en refrescar puntos calientes. Por el momento, la superficie afectada se mantiene en 1.400 hectáreas y un perímetro de 28 kilómetros.

Por su lado, y según ha informado el Gobierno de Aragón, siguen trabajando en las labores de extinción cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer.

Las próximas horas serán decisivas para frenar el avance del incendio y acercarse a su estabilización.

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