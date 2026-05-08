Feijóo reclama "más autoridad" para la Guardia Civil y Vox acusa a Sánchez de "abandonar a los que se juegan la vida"

¿Qué han dicho? El líder del PP ha reiterado su "compromiso" para dotar de más recursos a la institución mientras que Abascal vincula lo sucedido a la "invasión migratoria" y reprocha "los intereses bastardos".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha solicitado más recursos para la Guardia Civil tras la muerte de dos agentes en una persecución en Huelva. En un mensaje en X, expresó su compromiso de dotar de más medios a los agentes y lamentó la pérdida de otro agente en acto de servicio. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también pidió más medios contra el narcotráfico y expresó sus condolencias. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida enviaron su pésame a las familias y compañeros de los fallecidos. Santiago Abascal de Vox criticó la "negligencia" del gobierno, mientras que Antonio Maíllo de Izquierda Unida lamentó profundamente el incidente y deseó la pronta recuperación de los heridos.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y de la oposición, ha pedido "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley" después de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

El 'popular', en un mensaje difundido a través de X, ha reiterado su "compromiso" de dotar de más recursos a los agentes de la Guardia Civil.

Feijóo, en ese sentido, ha lamentado la pérdida "de otro agente en acto de servicio" y que otros dos guardias civiles hayan resultado heridos. "Nuestro cariño a su familia, a todos sus compañeros y a todo el cuerpo de la Guardia Civil", ha expresado.

En la misma línea se ha mostrado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a las elecciones, que ha pedido más medios para combatir "el problema en el que se ha convertido el narcotráfico".

Ha sido en un mensaje en su cuenta de X, donde ha transmitido sus condolencias a las familias y ha deseado la "pronta recuperación" de los dos heridos.

"Estamos muy tristes, todo el cariño a la familia y el deseo compartido de Andalucía para que sus compañeros se recuperen pronto", ha indicado.

Además, Moreno ha suspendido toda su agenda prevista para la tarde del viernes tras la muerte de los dos guardias civiles.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha enviado su pésame a las familias y compañeros de los guardias civiles fallecidos.

"Tenemos una deuda perpetua con quienes arriesgan su vida en cumplimiento del deber por todos los demás", ha expuesto en redes sociales.

Del mismo modo lo ha hecho José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, que ha trasladado su "pésame y apoyo a la familia, amigos y compañeros de los agentes fallecidos de la Guardia Civil en la operación contra narcolanchas en Huelva": "Mi reconocimiento y gratitud a los que arriesgan su vida cada día para proteger. La muerte no es el final".

Vox habla de "intereses bastardos"

Vox, a través de Santiago Abascal, ha reprochado la "negligencia, el abandono o los intereses bastardos" tras la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil. El líder de la ultraderecha ha ligado todo a la "invasión" migratoria.

En sus palabras en X ha puesto el foco en "todos aquellos políticos que llevan a héroes a la muerte": "Al narco, plomo".

Manuel Gavira, candidato de la ultraderecha de Vox a la Junta de Andalucía, ha apuntado a Pedro Sánchez por el "abandono" y la falta de protección del Instituto Armado ante este tipo de altercados.

Así lo ha expuesto en X, donde afirma que Sánchez "abandona a quienes se juegan la vida por defender las costas": "Años de negligencia, falta de medios y permisividad han dejado vía libre a las mafias que actúan con una insoportable impunidad".

Maíllo lamenta "profundamente" lo sucedido

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, ha transmitido sus condolencias por el fallecimiento de los agentes en un acto de servicio.

"Lamentamos profundamente la muerte de los guardias civiles en acto de servicio persiguiendo esa lacra delictiva del narcotráfico. Deseamos una pronta recuperación a sus dos compañeros y que no tengamos que lamentar más pérdidas", ha indicado.

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