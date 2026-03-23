La Mocro Maffia sueca y otros grupos criminales europeos: los aliados silenciosos de Irán para sembrar el caos en Europa.

¿Por qué es importante? Los vínculos de estas mafias con el régimen de los ayatolás ha conllevado la creación de un entramado altamente peligroso.

La Mocro Maffia, una red criminal en el norte de Europa, es utilizada por Irán para eliminar disidentes sin dejar rastro. La policía sueca señala que esta estructura permite al régimen de los ayatolás negar su implicación en asesinatos, como el de Mohammad-Reza Kolahi en 2015 y Ahmad Molá en 2017 en Países Bajos. Además, se han registrado ataques contra sinagogas y una escuela judía en Europa, reivindicados por grupos cercanos a Irán. En Suecia, las organizaciones lideradas por 'El Zorro Kurdo' y 'El Fresa' son acusadas de atentados contra la embajada de Israel. Este fenómeno también afecta a España y otros países europeos, creando un entramado peligroso.

La Mocro Maffia es el arma secreta de Irán para matar gente por toda Europa. Se trata de una red criminal instaurada en el norte de Europa que, según la policia sueca, el régimen de los ayatolás utiliza desde hace años para acabar con disidentes de su país sin que nadie pueda encontrar la conexión directa. Lo han hecho en el pasado y ahora amenazan con repetirlo.

Era 15 de diciembre de 2015 cuando el disidente iraní Mohammad-Reza Kolahi -condenado a muerte- fue asesinado a tiros frente a su domicilio en Almere (Países Bajos). Las investigaciones de la policía de ese país concluyeron que Irán estuvo detrás del asesinato, pero que fue ejecutado por una criminales locales. Los agentes descubrieron que emplean esta estructura para poder negar su relación con el asesinato.

Dos años después, también en Países Bajos, el líder separatista iraní Ahmad Molá fue asesinado frente a su eficicio; al igual que ocurrió dos años antes, el gobierno neerlandés aseguró que Irán estaba detrás de este asesinato. De hecho, en los últimos meses se han visto atentados contra sinagogas en Rotterdam y Lieja; además de un ataque contra una escuela judía en Amsterdam. Los ataques fueron revindicados por grupos islámicos cercanos a Irán.

En definitiva, las redes criminales suecas son el otro gran agente iraní en Europa. Así lo ha dicho el servicio de seguridad de este país que, a su vez, asegura que Irán usa redes criminales para cometer delitos en el país nórdico sin dejar huella. Los más recientes son los dos atentados contra la embajada de Israel en Estocolmo en enero de 2024. La policia sueca acusa a las organizaciones lideradas por 'El Zorro Kurdo' y 'El Fresa' como responsables de dichos atentados.

En España, también se ha sentido este fenómeno. Alejo Vidal-Quadras confirmó que intentaron quitarle la vida por su cercanía a los opositores iranies. Por su parte, las mafias de Alemania, Reino Unido y Noruega también tienen conexión con Irán, llevando a la creación de un entramado altamente peligroso. Estos son los aliados silenciosos que Irán puede activar en cualquier momento para sembrar el caos en Europa.

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