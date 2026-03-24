Los ganadores del Gordo de Villamanín empiezan a cobrar sus premios este martes

Imagen del Hogar del Pensionista donde tuvo lugar la reunión de los vecinos de Villamanín con la comisión de Fiestas

El contexto El pasado 22 de diciembre Villamanín se llenó de alegría: los miembros de la Comisión de Fiestas habían elegido el número 79.432, agraciado con el 'Gordo' de la Lotería. De la alegría se pasó al desconcierto al descubrir que, de las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían respaldo de décimos físicos. Faltaban diez décimos que la Comisión nunca llegó a adquirir.

La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, comienza a repartir este martes los premios del 'Gordo' de la Lotería de Navidad, tras vender más participaciones que décimos adquiridos. El número 79.432 resultó agraciado, pero se descubrió que faltaban diez décimos, generando un desfase de cuatro millones de euros. La Comisión, junto a los premiados, acordó una quita del 10% para cubrir el déficit. De las 447 papeletas registradas, 441 aceptaron el acuerdo, mientras que seis no lo hicieron, pero aún recibirán su premio. El proceso de pago se llevará a cabo de manera transparente, con la Comisión asumiendo posibles reclamaciones.

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León), que vendió más participaciones que las respaldadas por décimos en el premio 'Gordo' de la Lotería de Navidad, empezará este martes a repartir el dinero entre quienes se han registrado en la web después de que haya finalizado el plazo para hacerlo y sin que haya conocimiento de denuncias lo que paralizaría el proceso.

El pasado 22 de diciembre el municipio de Villamanín, de algo menos de mil habitantes y situado en la nacional 630 entre León y Asturias, se llenó de alegría con el sorteo de la Lotería de Navidad ya que los miembros de la Comisión de Fiestas habían elegido el número 79.432, agraciado con el 'Gordo', para vender participaciones a un precio de cinco euros, con uno de recargo, que serviría para recaudar dinero para las actividades que organizan en el pueblo.

Vendieron 450 participaciones de las que cada comprador jugaba cuatro euros, por lo que, sin descontar impuestos, cada una de ellas tendría asociado un premio de 80.000 euros. Un par de días después se pasó de la alegría al desconcierto al descubrir que, de las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían respaldo de décimos físicos.Faltaban diez décimos que la Comisión nunca llegó a adquirir lo que, a 400.000 euros por décimo, se tradujo en un desfase de cuatro millones de euros.

La comisión aceptó que, siempre que no se interpusieran denuncias, aportaría los premios de sus componentes, unos dos millones de euros, y el resto se cubriría con la renuncia de los premiados a un diez por ciento de cada una de las participaciones. De este modo, tras descontar el impuesto correspondiente más el diez por ciento de la quita acordada por los propietarios de las participaciones, cada una de ellas tendrá un premio de 59.000 euros.

A esta cantidad hay que sumar 396 euros adicionales por papeleta puesto que hay 3, del total de 450 vendidas, que no han sido registradas en la web que la comisión habilitó para consignar las participaciones, trámite obligatorio para poder cobrar, y que cerró este domingo la opción de registro, por lo que esas papeletas no registradas ya no tienen opción a premio.

En esa página, quienes registraban su papeleta debían responder si aceptaban o no el acuerdo que se alcanzó a finales de diciembre: una quita de un diez por ciento en cada una de las participaciones para que todos los agraciados pudiesen cobrar, incluidos aquellos que poseían una de las cincuenta papeletas que no tenían respaldo de décimo.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha informado este lunes a través de un comunicado de que de las 447 papeletas registradas en la web, 441 han aceptado el acuerdo y 6 no lo han hecho. "Los que han dicho que sí es porque no van a judicializar este asunto porque a eso se comprometían aceptando el acuerdo. Y los que han dicho que no aceptan la quita, también van a cobrar la cantidad correspondiente a cada papeleta, pero se reservan su derecho a pelear judicialmente por la diferencia", han señalado, en declaraciones a EFE, fuentes cercanas a la Comisión.

Lo que "está claro" aseguran las mismas fuentes, es que "no van a retrasar el pago los que no han suscrito el acuerdo". "Todo el mundo va a cobrar", aseguran. La Comisión, en su comunicado de este lunes, se ha comprometido a asumir el coste de las posibles reclamaciones que puedan interponer los seis propietarios de papeletas que no han aceptado el convenio en el momento del registro.

De este modo, a partir de este martes la entidad bancaria comenzará a realizar los pagos a los agraciados en un proceso en el que se asignará un día y hora específicos para que cada premiado acuda a la sucursal bancaria para hacer efectivo su premio.

"Una vez finalizado el proceso de pago, la Comisión pondrá a disposición de los titulares de las papeletas registradas la totalidad de los ingresos y los gastos, en línea con el compromiso de transparencia asumido desde el principio. En caso de excedente, se hará un nuevo reparto, y, en caso de déficit, este será asumido por los miembros de la comisión", han manifestado.

"La gente ha entendido que era un error y la Comisión ha llevado todo el proceso de una forma transparente. Su preocupación siempre ha sido hacer las cosas perfectas, de una forma legal, han sido unos meses muy difíciles para ellos y ahora ven cerca, por fin, el final del proceso", han asegurado las mismas fuentes.

Después de tres meses desde que la Comisión de Fiestas de Villamanín (León) vendiese más participaciones de las respaldadas por décimos del número 79.432, agraciado con el premio 'Gordo' de la lotería de Navidad, el caso empieza a resolverse.

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