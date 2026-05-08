Seis años sin Rosalía: reactivan su búsqueda tras su desaparición en 2020 en Bohonal de Ibor, Cáceres.

Los detalles La última vez que su familia habló con ella fue a la 13:55 horas del mediodía. Según relató a su hijo, estaba subiendo la cuesta de regreso al pueblo tras pasar por la zona del embalse de Valdecañas. Poco después, se perdió todo rastro de ella.

Rosalía, de 74 años, desapareció el 25 de mayo de 2020 tras salir de su casa en Bohonal de Ibor, Cáceres, para caminar hasta el embalse de Valdecañas. Seis años después, la Guardia Civil ha reactivado su búsqueda sin éxito, mientras la familia pide explorar otras hipótesis más allá del terreno. La última comunicación con su familia fue a las 13:55 horas, antes de perderse su rastro. Vecinos y testigos la vieron en distintos puntos, pero las declaraciones presentan contradicciones. La familia rechaza la idea de un accidente y sospecha intervención humana, manteniendo viva la pregunta sobre su paradero.

Rosalía Cáceres, de 74 años, salió de casa aquella mañana de 2020 como hacía cada día. Caminó hasta el embalse de Valdecañas para refrescarse los pies y nunca volvió. Seis años después de su desaparición, en Bohonal de Ibor, Cáceres, la pregunta sigue sin respuesta: ¿qué ocurrió aquel 25 de mayo de 2020? Por su parte, la Guardia Civil ha reactivado su búsqueda y ha vuelto a peinar la zona pero sin éxito y sin encontrar ninguna pista. Ahora, la familia pide que la investigación se centre en otras hipótesis y no únicamente en el terreno.

La última vez que su familia habló con ella fue a la 13:55 horas del mediodía. Según relató a su hijo, estaba subiendo la cuesta de regreso al pueblo tras pasar por la zona del embalse de Valdecañas. Poco después, se perdió todo rastro de ella.

A las 15:00 horas nadie sabía dónde estaba Rosalía y apenas 15 minutos más tarde, vecinos de la localidad comenzaron a buscarla por los alrededores. A las 16:00 horas, la Guardia Civil se incorporó al operativo.

Durante el recorrido que realizó aquella mañana, varias personas aseguraron haber visto a Rosalía, por lo que la Benemérita tomó declaración a distintos testigos, aunque la familia considera que todavía quedan interrogantes sin resolver.

"Las declaraciones de las personas a las que se les tomó testimonio sitúan a Rosalía en determinados puntos, pero no se ha verificado posteriormente que efectivamente estuvieran allí. Existen contradicciones en las declaraciones que no se han comprobado a posteriori", explicó Salvador Serrano, el yerno de la desaparecida en una entrevista realizada el 23 de marzo de 2026.

Así, la principal hipótesis de la investigación apuntó inicialmente a que Rosalía pudo desorientarse o perderse en el campo. Sin embargo, su entorno rechaza de lleno esa posibilidad: "Ella no se perdió ni tuvo ningún accidente en el campo y creemos que es posible que haya intervenido alguna persona. Hay un espacio de tiempo que no ha sido investigado y es desde la última llamada hasta que se inició la búsqueda".

El caso sigue muy presente en Bohonal de Ibor y vecinos y familiares continúan recordando a Rosalía y reclamando respuestas mientras el tiempo pasa sin novedades concluyentes. Seis años después, la incertidumbre permanece intacta. Y la familia mantiene viva la misma pregunta desde aquel día: ¿qué ocurrió realmente aquel 25 de mayo?

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