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Seis años sin Rosalía: reactivan su búsqueda tras su desaparición en 2020 en Bohonal de Ibor, Cáceres

Los detalles La última vez que su familia habló con ella fue a la 13:55 horas del mediodía. Según relató a su hijo, estaba subiendo la cuesta de regreso al pueblo tras pasar por la zona del embalse de Valdecañas. Poco después, se perdió todo rastro de ella.

Seis años sin Rosalía: reactivan su búsqueda tras su desaparición en 2020 en Bohonal de Ibor, Cáceres.
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Rosalía Cáceres, de 74 años, salió de casa aquella mañana de 2020 como hacía cada día. Caminó hasta el embalse de Valdecañas para refrescarse los pies y nunca volvió. Seis años después de su desaparición, en Bohonal de Ibor, Cáceres, la pregunta sigue sin respuesta: ¿qué ocurrió aquel 25 de mayo de 2020? Por su parte, la Guardia Civil ha reactivado su búsqueda y ha vuelto a peinar la zona pero sin éxito y sin encontrar ninguna pista. Ahora, la familia pide que la investigación se centre en otras hipótesis y no únicamente en el terreno.

La última vez que su familia habló con ella fue a la 13:55 horas del mediodía. Según relató a su hijo, estaba subiendo la cuesta de regreso al pueblo tras pasar por la zona del embalse de Valdecañas. Poco después, se perdió todo rastro de ella.

A las 15:00 horas nadie sabía dónde estaba Rosalía y apenas 15 minutos más tarde, vecinos de la localidad comenzaron a buscarla por los alrededores. A las 16:00 horas, la Guardia Civil se incorporó al operativo.

Durante el recorrido que realizó aquella mañana, varias personas aseguraron haber visto a Rosalía, por lo que la Benemérita tomó declaración a distintos testigos, aunque la familia considera que todavía quedan interrogantes sin resolver.

"Las declaraciones de las personas a las que se les tomó testimonio sitúan a Rosalía en determinados puntos, pero no se ha verificado posteriormente que efectivamente estuvieran allí. Existen contradicciones en las declaraciones que no se han comprobado a posteriori", explicó Salvador Serrano, el yerno de la desaparecida en una entrevista realizada el 23 de marzo de 2026.

Así, la principal hipótesis de la investigación apuntó inicialmente a que Rosalía pudo desorientarse o perderse en el campo. Sin embargo, su entorno rechaza de lleno esa posibilidad: "Ella no se perdió ni tuvo ningún accidente en el campo y creemos que es posible que haya intervenido alguna persona. Hay un espacio de tiempo que no ha sido investigado y es desde la última llamada hasta que se inició la búsqueda".

El caso sigue muy presente en Bohonal de Ibor y vecinos y familiares continúan recordando a Rosalía y reclamando respuestas mientras el tiempo pasa sin novedades concluyentes. Seis años después, la incertidumbre permanece intacta. Y la familia mantiene viva la misma pregunta desde aquel día: ¿qué ocurrió realmente aquel 25 de mayo?

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