Un segundo Villamanín: un club de rugby vizcaíno debe 2,3 millones de euros a sus vecinos tras ganar la Lotería de Navidad

Los detalles Un club vizcaíno de rugby, que reconoce haber vendido de más hasta 225 participaciones premiadas en la Lotería de Navidad. Acumulan por ello 109 denuncias por el momento. El club ha admitido un error al contabilizar las papeletas. Aún tenían 225 participaciones por abonar y ya no quedaba dinero.

Un club de rugby de Igorre, en Vizcaya, enfrenta una crisis tras vender 225 participaciones de lotería de más, acumulando una deuda de 2,3 millones de euros con sus vecinos. El número vendido fue agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad, repartiendo 50.000 euros por décimo. Sin embargo, cinco meses después, muchos aún no han recibido su dinero, generando 109 denuncias por impago. Algunos vecinos acusan al club de favoritismo en los pagos, mientras que la Ertzaintza investiga el caso como un posible delito de estafa. Se han repartido 15 millones de euros, pero quedan más de dos millones pendientes.

Vendieron papeletas de lotería de más, como ocurrió en Villamanín, y ahora deben 2,3 millones de euros a sus vecinos. Ha ocurrido en un club vizcaíno de rugby, que reconoce haber vendido de más hasta 225 participaciones premiadas en la Lotería de Navidad. Acumulan por ello 109 denuncias por el momento.

Su número fue el agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad. Se vendió en la administración de Igorre, en Guipuzkoa, y lo celebraron con "mucha alegría, mucha alegría" porque habían vendido "285 décimos, 14,2 millones de euros", según explicaban los loteros.

La mayoría de esos décimos fueron repartidos en un club de rugby de Igorre a través de participaciones. Así lo explicaba su presidente el día que tocó. "A cada jugador, cada padre, cada madre, se le da un talonario para que venda", explicaba.

Cada décimo vendido en esta administración repartía 50.000 euros. Si hacemos el cálculo, una participación de un euro, correspondería a 2.500 euros. Y en el caso de Igorre, esta cifra era más alta. "Yo jugaba una papeleta solo, o sea, eran 9.600 euros", recuerda Valentín.

Pero cinco meses después, ese dinero no le ha llegado. Y no es el único, porque el club ha recibido hasta ahora 109 denuncias por impago. Es el caso de Asier, que tiene cuatro papeletas por cobrar. Dice vivirlo "con incertidumbre, nerviosismo también".

"Yo creo que han vendido papelesatas de más, han comprado una parte del décimo y talonarios un montón", asegura otro vecino. Esta semana ha sido el propio club quien ha admitido un error al contabilizar las papeletas. Aún tenían 225 participaciones por abonar y ya no quedaba dinero.

Pero algunos sí que han cobrado su premio porque ya se han repartido 15 millones de euros. "¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Pedir el dinero a la gente? Han empezado a pagar antes de tener todas las papeletas", dice otro.

Quedan más de dos millones por repartir y los afectados acusan al club de "favoritismo" en los pagos realizados. Se han reunido para buscar una solución y la Ertzaintza investiga las denuncias como un posible delito de estafa.

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