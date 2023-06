Para ponernos en su piel, Daniel Ramos, productor audiovisual de De los Cobos,nos invita a ponernos unas gafas de realidad virtual con las que nos meteremos en la piel de un hombre transexual, una mujer lesbiana, y una pareja gay.

Una experiencia inmersiva que intenta llegar a la parte más emocional de la persona. Un viaje por la vida de una persona LGTBI en formato realidad virtual. Busca la empatía, en un momento en el que las agresiones y los discursos de odio alentados por la extrema derecha están normalizándose de nuevo en nuestro día a día.

LaSexta prueba el efecto que causan estas gafas con Pedro, que pasea su perro por Madrid Río. A él le metemos en la historia de Carlos y Juan, una pareja que está tranquila en un parque hasta que un grupo de matones empieza a insultarles. "¡Bujarras! ¡Maricones!" Y acaban dando una paliza mortal a Carlos.

A nuestro protagonista, le ha costado sujetarse. "¡Qué hacéis, cabrones!", gritaba durante la proyección. Y al quitarse las gafas nos cuenta que la experiencia ha sido terrorífica, que si la viviera en persona no habría podido quedarse quieto.

Esa empatía es la que buscaba Daniel Ramos: "O generamos empatía o la gente no va a poder ponerse en la piel de lo que siente una persona LGTB. Vas a sentir cosas fuertes, porque son tres agresiones, aunque no todo es tan negativo". Y la realidad es que no siempre la encuentran.

La experiencia ya ha viajado por varias ciudades, como Valencia, Oviedo, Llanera, y han visto todo tipo de reacciones. Desde gente llorar de rabia, o apretar los puños, como desprecio. Daniel recuerda a una pareja de hombres que al ver la propuesta dijo: "Te pones esas gafas y te conviertes en gay".

La reacción que nos ha llenado de esperanza es la de Miguel, que paseaba en bici con su hija Lea, de seis años. A él le hemos proyectado una inmersión en una discusión de dos padres al enterarse de que su hija a besado a otra mujer. Al quitarse las gafas... "¡Guau! Increíble. La experiencia ha sido terrorífica. He sentido indefensión y un ataque por parte de los dos progenitores. He sentido miedo. Y sí, ha podido empatizar en el cuerpo de esa mujer sentada en el salón de su casa, en situación de inferioridad". Como padre, dice Miguel, le ha servido para reflexionar que hemos avanzado pero que aún queda mucho camino por recorrer.

La acción pretendía recorrer toda España, gracias a la contratación de varios ayuntamientos, pero ante la convocatoria electoral el panorama ha cambiado. Con la llegada a muchos ayuntamientos del partido de ultra derecha Vox, los acuerdos de colaboración se han paralizado.

"No creemos que vayan a querer dar espacio a nuestro proyecto", reconoce Daniel. De momento, y de manera privada, han conseguido un espacio para el viernes 30 de junio en Madrid. Podremos participar en esta inmersión en la calle Velarde número 5, de 12:00 de la mañana a 22:000 de la noche.