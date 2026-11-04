Los hospitalizados por el accidente de Urda descienden a 22, mientras que los restos mortales de 59 fallecidos ya han sido entregados a sus familias

Los detalles Los afectados en el accidente de tren de Urda están ingresados en los hospitales de Toledo, Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ciudad Real y Albacete. Cuatro heridos continúan en la UCI.

A primera hora de este miércoles, 22 pacientes permanecen ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha, cuatro menos que el día anterior, con cuatro en UCI. Las autoridades regionales informaron que los heridos del accidente de tren en Urda, que dejó 69 fallecidos, están en hospitales de Toledo, Mancha Centro, Ciudad Real y Albacete. En Toledo, hay 13 ingresados, tres en UCI; en Mancha Centro, dos; en Ciudad Real, seis, uno en UCI; y en Albacete, uno. Desde el accidente el 28 de octubre, 88 de los 110 hospitalizados han sido dados de alta. Se han entregado a sus familias los restos de 59 fallecidos, y las labores de búsqueda han concluido.

El número de pacientes ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda, Toledo, se sitúa a primera hora de este miércoles en 22 personas, cuatro menos que el martes, y del total cuatro hospitalizados están en UCI.

Fuentes del Gobierno regional han informado que, a las 08:30 horas de este miércoles, los afectados en el accidente de tren de Urda, en el que han fallecido 69 personas, están ingresados en los hospitales de Toledo, Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ciudad Real y Albacete.

En el Hospital de Toledo hay 13 personas ingresadas por el accidente de tren, tres de ellos en UCI y diez en cama convencional, y desde la jornada de ayer se ha dado de alta a dos personas.

Además, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan hay dos hospitalizados y se ha dado el alta a otras dos personas en las últimas horas; en el Hospital de Ciudad Real hay seis hospitalizados, uno de ellos en la UCI, y en el Hospital de Albacete hay una persona ingresada, en planta.

Desde que se produjo el accidente ferroviario el miércoles 28 de octubre, de los 110 hospitalizados iniciales en seis centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se han dado 88 altas.

59 personas fallecidas en el accidente ferroviario han sido entregadas ya a sus familiares

Por otro lado, ya han sido entregados a sus familiares los restos mortales de 59 de las 69 personas fallecidas en el accidente, según la última información del Centro Integrado de Datos (CID). Este es el último dato actualizado, después de que ayer se identificara a la totalidad de las personas fallecidas.

Además, se han dado por cerradas las labores de búsqueda de otros posibles fallecidos en la zona del siniestro ferroviario. El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, 54 de nacionalidad española y 15 ciudadanos extranjeros.

Las personas fallecidas en el siniestro ferroviario son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, según los datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

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