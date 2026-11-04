Las universidades públicas se unen a la huelga educativa con piquetes informativos contra la "asfixia económica" del Gobierno de Ayuso

Los detalles Durante la protesta, encabezada por una pancarta con el lema 'La educación no se negocia', los participantes han coreado consignas como 'Ayuso, escucha, la uni está en lucha'.

Las universidades públicas de Madrid, incluyendo UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC, participan en una huelga educativa contra la "asfixia económica" y la "represión" en los campus, acusando al Gobierno regional de infrafinanciación. Las protestas coinciden con la cuarta semana de huelga indefinida de docentes madrileños. La jornada comenzó con piquetes en Ciudad Universitaria, donde se distribuyeron panfletos y se corearon consignas. Los manifestantes critican el acuerdo de financiación con el Gobierno de Madrid, calificándolo de "estafa", al mantener fondos insuficientes para las universidades. Las plataformas denuncian políticas que favorecen la privatización y mercantilización de la educación, consolidando recortes en los presupuestos.

Las seis universidades públicas madrileñas (UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC) se unen este miércoles y jueves a la huelga educativa general en la Comunidad de Madrid contra la "asfixia económica" que denuncian que sufren por parte del Gobierno regional y por el incremento de la "represión" en los campus.

Estas protestas se unen a las de los docentes madrileños que han iniciado su cuarta semana de huelga indefinida tras el parón de las movilizaciones por el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo).

La jornada ha arrancado con menos afluencia de estudiantes de la habitual en las aulas y piquetes de entre 20 y 30 personas en Ciudad Universitaria.

Uno de los piquetes informativos se ha concentrado antes de las 08:00 horas en las inmediaciones de la estación de Metro de Ciudad Universitaria con una pancarta en la que se leía 'La educación no se negocia' y entre consignas como "Ayuso, escucha, la uni está en lucha", "Fuera empresas de la universidad" o "Que no nos interesa una educación al servicio de la empresa".

Los participantes han repartido panfletos para animar a alumnos y profesores a secundar los paros. Los megáfonos y silbatos se escuchaban por encima del trasiego de estudiantes, algunos de los que han acudido a la biblioteca o a sus clases, según ha podido comprobar Europa Press sobre el terreno.

La primera parada del recorrido ha sido la Facultad de Odontología, donde estudiantes y docentes han entrado a las 08:15 horas al grito de "No hay pasta para tanto empaste". Tras pasar por diferentes aulas, el piquete ha llegado a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Allí, los participantes han coreado "Hoy no hay clase, hay huelga" a la entrada de un aula en la que había al menos seis estudiantes, que han recogido su material y sus mochilas y se han marchado.

La portavoz de la plataforma UCM por la Pública, Eva Aladro, que participa en el piquete informativo, ha explicado que la huelga responde a dos motivos: la "infrafinanciación" que soportan las universidades y la "represión en los campus". "Nos tachan de violentos, agresivos y nos echan a los antidisturbios encima", ha denunciado mientras el piquete salía de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos.

Por su parte, una alumna de la Universidad Politécnica de Madrid que participa en la movilización ha denunciado que no tienen calefacción en las aulas y que las infraestructuras son "precarias".

Entre los docentes, María Prieto, de Ciencias de la Información, ha reclamado "más financiación y profesores" y ha denunciado que hay compañeros que realizan horas extra sin cobrar por ellas. Además, ha sostenido que "no hay tiempo para la investigación" porque deben preparar las clases.

Tras el recorrido por distintas facultades, los participantes tienen previsto desplazarse hasta la calle Ferraz, desde donde partirá a las 12:00 horas una manifestación hacia la calle Génova. A esta marcha se sumará el profesorado madrileño que mantiene una huelga indefinida desde el 14 de octubre.

Situación de "precariedad" y "mercantilización" de la formación

Según explicaron las portavoces de las plataformas en defensa de la educación pública, la huelga esta convocada para criticar "la infrafinanciación y situación de precariedad" de la universidad pública, que propicia "la privatización y la mercantilización" de la formación universitaria. Además, consideran que esta "ha empeorado" tras el acuerdo de la Comunidad de Madrid con los rectores, que tachan de "estafa".

En este sentido, han recordado este acuerdo de financiación plurianual que los rectores pactaron y firmaron con el Gobierno regional el 3 de marzo que consideran "insuficiente" porque se mantiene en el 0,4% del PIB, "muy por debajo del 1% que establece la LOSU y por debajo tanto de la media nacional (0,75%) como de la europea (0.92%)".

"Dicho acuerdo, que vendieron como histórico, es una estafa y desde entonces consideramos que tanto el Gobierno del Partido Popular como la (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid) CRUMA son responsables de la crisis de la universidad pública", censuraron.

Consideran que estas políticas de infrafinanciación adoptadas por la Comunidad de Madrid "no son casuales ni un error", sino que se trata de "una estrategia para llevar a las universidades públicas a la bancarrota, degradándose así el servicio público y expulsando a cada vez más estudiantes al sector de la educación privada".

Además, y de cara al proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2027, las Plataformas de Universidades por la Pública han criticado que los mismos "consolidan los recortes" que llevan años "asfixiando" a los centros universitarios públicos madrileños, con un crecimiento real "prácticamente nulo".

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